Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести перекрестках центра
В Перми строят комплекс с двумя ледовыми площадками и десятью тысячами мест
США вводят визовый залог для граждан Киргизии и еще 49 стран
Резкий подъем воды на реке Усьва привел к подтоплению жилых домов
Приморский перинатальный центр расширяет возможности помощи беременным женщинам
Спрос на жилье в Ташкенте вырос быстрее чем в других регионах страны
Топливный голод в Оренбурге: где сейчас можно купить бензин
Переработка лития в Казахстане позволит получать продукт с высокой стоимостью
Ростовская область упрощает получение соцподдержки для пенсионеров и многодетных семей

В Брянске установили сроки постановки на учет для получения выплат беременным

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области обновили правила оформления единого пособия для беременных женщин и семей с детьми. Соответствующий приказ департамента социальной политики и занятости населения вступил в силу 2 августа. Документ заменяет старый регламент и ряд правок к нему.

Беременность
Фото: unsplash.com by Andrea Bertozzini is licensed under Free to use under the Unsplash License
Беременность

Выплаты организует отделение Социального фонда России по Брянской области. Помощь могут получить беременные, а также родители, опекуны или попечители детей до 17 лет, чьи доходы признаны низкими.

Кто может претендовать на выплаты

Главным критерием остается уровень доходов: среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Социальный фонд также проверяет имущественную обеспеченность заявителей.

Для беременных женщин действуют уточненные сроки: срок беременности должен быть не менее шести недель, а постановка на медицинский учет — до 12-й недели.

Параметр Срок / Условие
Рассмотрение заявления 10 рабочих дней (до 30 при задержке документов)
Первая выплата До 5 рабочих дней после назначения
Ожидание в очереди (МФЦ/СФР) До 15 минут

Как подать документы и получить деньги

Подать заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг, в офисе Социального фонда или в МФЦ. Оформление услуги бесплатно.

Деньги перечисляют на карту через банк либо доставляют почтой. Регулярные выплаты приходят с 1 по 25 число каждого месяца. Если человеку нужно сменить способ получения средств, данные в деле обновят за три рабочих дня.

Размер пособия остался прежним: сумма составляет от 8 450,50 до 16 901 рубля на одного ребенка. Итоговая цифра зависит от финансового положения семьи.

Что изменится в 2027 году

В регламенте зафиксировано правило, которое заработает с 1 апреля 2027 года. Для получения пособия потребуется иметь гражданство РФ и постоянно проживать в стране не менее пяти лет. Это требование не коснется всех. Исключения сделают для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Последние материалы
Рынок топлива в Кузбассе стабилизировался после дефицита бензина и дизеля
В Рубцовске построят муниципальный приют для безнадзорных животных
Ученики Владивостока меняют облик своей школы через гранты и бюджеты
Дети Героев России получили приоритет при зачислении в образовательные учреждения
В бизнес-зонах МФЦ Саратовской области помогают пройти путь от регистрации ИП до старта работы
Опасная реакция выживших клеток: найден скрытый виновник стремительного распространения опухолей
В Томской области продлили особый противопожарный режим до конца августа
В Оренбурге хирурги сократили риск осложнений при установке протеза колена
В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести центральных перекрестках
В Приморье из-за ливней и паводков обесточены населенные пункты в Чугуевском и Хасанском округах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.