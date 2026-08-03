В Брянске установили сроки постановки на учет для получения выплат беременным

В Брянской области обновили правила оформления единого пособия для беременных женщин и семей с детьми. Соответствующий приказ департамента социальной политики и занятости населения вступил в силу 2 августа. Документ заменяет старый регламент и ряд правок к нему.

Фото: unsplash.com by Andrea Bertozzini is licensed under Free to use under the Unsplash License Беременность

Выплаты организует отделение Социального фонда России по Брянской области. Помощь могут получить беременные, а также родители, опекуны или попечители детей до 17 лет, чьи доходы признаны низкими.

Кто может претендовать на выплаты

Главным критерием остается уровень доходов: среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Социальный фонд также проверяет имущественную обеспеченность заявителей.

Для беременных женщин действуют уточненные сроки: срок беременности должен быть не менее шести недель, а постановка на медицинский учет — до 12-й недели.

Параметр Срок / Условие Рассмотрение заявления 10 рабочих дней (до 30 при задержке документов) Первая выплата До 5 рабочих дней после назначения Ожидание в очереди (МФЦ/СФР) До 15 минут

Как подать документы и получить деньги

Подать заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг, в офисе Социального фонда или в МФЦ. Оформление услуги бесплатно.

Деньги перечисляют на карту через банк либо доставляют почтой. Регулярные выплаты приходят с 1 по 25 число каждого месяца. Если человеку нужно сменить способ получения средств, данные в деле обновят за три рабочих дня.

Размер пособия остался прежним: сумма составляет от 8 450,50 до 16 901 рубля на одного ребенка. Итоговая цифра зависит от финансового положения семьи.

Что изменится в 2027 году

В регламенте зафиксировано правило, которое заработает с 1 апреля 2027 года. Для получения пособия потребуется иметь гражданство РФ и постоянно проживать в стране не менее пяти лет. Это требование не коснется всех. Исключения сделают для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова