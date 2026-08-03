В Брянске установили сроки постановки на учет для получения выплат беременным

В Брянской области обновили правила оформления единого пособия для беременных женщин и семей с детьми. Соответствующий приказ департамента социальной политики и занятости населения вступил в силу 2 августа. Документ заменяет старый регламент и ряд правок к нему.
Выплаты организует отделение Социального фонда России по Брянской области. Помощь могут получить беременные, а также родители, опекуны или попечители детей до 17 лет, чьи доходы признаны низкими.
Главным критерием остается уровень доходов: среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Социальный фонд также проверяет имущественную обеспеченность заявителей.
Для беременных женщин действуют уточненные сроки: срок беременности должен быть не менее шести недель, а постановка на медицинский учет — до 12-й недели.
|Параметр
|Срок / Условие
|Рассмотрение заявления
|10 рабочих дней (до 30 при задержке документов)
|Первая выплата
|До 5 рабочих дней после назначения
|Ожидание в очереди (МФЦ/СФР)
|До 15 минут
Подать заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг, в офисе Социального фонда или в МФЦ. Оформление услуги бесплатно.
Деньги перечисляют на карту через банк либо доставляют почтой. Регулярные выплаты приходят с 1 по 25 число каждого месяца. Если человеку нужно сменить способ получения средств, данные в деле обновят за три рабочих дня.
Размер пособия остался прежним: сумма составляет от 8 450,50 до 16 901 рубля на одного ребенка. Итоговая цифра зависит от финансового положения семьи.
В регламенте зафиксировано правило, которое заработает с 1 апреля 2027 года. Для получения пособия потребуется иметь гражданство РФ и постоянно проживать в стране не менее пяти лет. Это требование не коснется всех. Исключения сделают для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.