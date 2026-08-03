Городская электричка в Ивановске поможет жителям избежать пробок на дорогах

В Ивановске запустили систему городского железнодорожного сообщения, которую в областном правительстве называют "городской электричкой". В субботу, 1 августа, губернатор Роман Воскресенский открыл две платформы для пригородных поездов на тепловозной тяге, расположенные в черте города.
Новые остановки позволят жителям передвигаться между окраинами города быстрее, не полагаясь исключительно на автобусы. По словам главы региона, железнодорожное сообщение в области оценивается Министерством транспорта России как одно из лучших пригородных направлений страны, поэтому программу развития ж/д инфраструктуры внутри города решили расширить.
"Событие важно тем, что у нас становится удобнее общественный транспорт. У нас с транспортом все-таки плохая ситуация, я считаю, — имею в виду автобусные перевозки", — отметил губернатор Роман Воскресенский.
Признание проблем в сфере муниципальных автобусных перевозок на фоне запуска нового ж/д проекта подчеркивает зависимость городской мобильности от федеральных ресурсов РЖД. Для пассажиров это означает появление альтернативного маршрута, который поможет избежать пробок и сократить время в пути между отдаленными районами.
|Параметр
|Детали проекта
|Тип транспорта
|Пригородные поезда на тепловозной тяге
|Инфраструктура
|Две новые платформы в черте города
|Основная цель
|Связь окраин города без использования автобусов
Для обычного горожанина, который ежедневно ездит на работу через весь город, запуск "городской электрички" может стать спасением от переполненных автобусов. Однако развитие ж/д узлов не решает фундаментальную проблему качества муниципальных перевозок, о которой открыто заявил глава региона.
Ранее в области был запущен скоростной поезд "Ласточка", связавший регион с Москвой, что расширило транспортные возможности жителей области, но теперь фокус сместился на внутреннюю логистику самого Ивановска.
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