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Городская электричка в Ивановске поможет жителям избежать пробок на дорогах

Россия » Центр » Иваново

В Ивановске запустили систему городского железнодорожного сообщения, которую в областном правительстве называют "городской электричкой". В субботу, 1 августа, губернатор Роман Воскресенский открыл две платформы для пригородных поездов на тепловозной тяге, расположенные в черте города.

Железнодорожные пути с поездом и вагонами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные пути с поездом и вагонами

Новые остановки позволят жителям передвигаться между окраинами города быстрее, не полагаясь исключительно на автобусы. По словам главы региона, железнодорожное сообщение в области оценивается Министерством транспорта России как одно из лучших пригородных направлений страны, поэтому программу развития ж/д инфраструктуры внутри города решили расширить.

"Событие важно тем, что у нас становится удобнее общественный транспорт. У нас с транспортом все-таки плохая ситуация, я считаю, — имею в виду автобусные перевозки", — отметил губернатор Роман Воскресенский.

Признание проблем в сфере муниципальных автобусных перевозок на фоне запуска нового ж/д проекта подчеркивает зависимость городской мобильности от федеральных ресурсов РЖД. Для пассажиров это означает появление альтернативного маршрута, который поможет избежать пробок и сократить время в пути между отдаленными районами.

Параметр Детали проекта
Тип транспорта Пригородные поезда на тепловозной тяге
Инфраструктура Две новые платформы в черте города
Основная цель Связь окраин города без использования автобусов

Значение для жителей

Для обычного горожанина, который ежедневно ездит на работу через весь город, запуск "городской электрички" может стать спасением от переполненных автобусов. Однако развитие ж/д узлов не решает фундаментальную проблему качества муниципальных перевозок, о которой открыто заявил глава региона.

Ранее в области был запущен скоростной поезд "Ласточка", связавший регион с Москвой, что расширило транспортные возможности жителей области, но теперь фокус сместился на внутреннюю логистику самого Ивановска.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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