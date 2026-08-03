Жители Якутии смогут оплачивать электроотопление по льготному тарифу

В Якутии с 1 сентября 2026 года расширяют список жителей, которые смогут оплачивать электроотопление по льготному тарифу. Теперь поддержка коснется и тех, кто попадает во второй диапазон потребления энергии, при условии, что их дома находятся в зоне действия гидроэлектростанции.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Ранее скидка действовала только для потребителей первого (минимального) диапазона. Изменения закрепили в законе Республики Саха (Якутия) "О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение", который приняли депутаты Ил Тумэн.

Диапазоны потребления и сроки

Льготы будут работать в самые холодные месяцы — с ноября по февраль. В этот период нагрузка на электросети и кошельки владельцев частных домов достигает пика.

Диапазон Объем потребления (кВт·ч) Первый до 7020 включительно Второй (теперь льготный) от 7021 до 10 800 включительно Третий свыше 10 801

"Внесенные поправки в закон направлены на защиту интересов жителей Якутии. Для нас, жителей Сунтарского улуса, использование электричества на обогрев дома, электроотопление — это жизненная необходимость", — считает житель села Сунтар Георгий Алексеев.

Условия для многодетных семей

Для многодетных родителей правила упростили. Им не нужно подстраиваться под диапазоны потребления. Если в доме установлен отдельный прибор учета на отопление, весь объем потраченной энергии оплачивается по самому низкому тарифу (первого диапазона), независимо от того, сколько киловатт фактически сжег дом за зиму.

Другие меры поддержки ЖКХ в регионе

Якутия сохраняет одни из самых доступных в России условий для получения адресных субсидий на коммунальные услуги. Помощь полагается малообеспеченным семьям, если расходы на ЖКУ превышают 15% от общего дохода.

Для отдельных категорий граждан этот порог ниже:

пенсионеры, живущие одиноко или отдельно;

семьи с пятью и более детьми.

Для таких жителей допустимая доля расходов на ЖКХ в доходе может быть снижена до 0%, что фактически означает полную компенсацию затрат. Кроме того, многодетные семьи получают ежемесячную денежную компенсацию в размере 30% от платы за ЖКУ без привязки к уровню их доходов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех