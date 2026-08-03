Отремонтированы 19 объектов дорожной сети Новосибирска из 34 запланированных

Дорожные службы Новосибирска отремонтировали 19 из 34 объектов, запланированных на текущий сезон. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Рабочие уложили более 441 тысячи квадратных метров нового асфальта. На остальных 14 участках объем фрезерования и укладки покрытия достиг почти 90%.
|Статус работ
|Количество объектов / Показатели
|Завершено
|19 объектов
|В работе (готовность ~90%)
|14 объектов
|Общий объем нового асфальта
|> 441 тыс. м²
Сейчас техника работает на Красном проспекте, Театральной, Оловозаводской, Вертковской, Петухова и Лазурной улицах, а также на Бердском шоссе.
Дополнительно по муниципальной программе обновляют покрытие на улицах Тимакова, Татьяны Снежиной, Виктора Шевелева, Николая Сотникова и Семёна Иоаниди. Также работы идут в микрорайоне, где расположены улицы Клеверная, Лучистая и Смородиновая.
Единственным объектом, где дорожники еще не вышли на площадку, стала улица Шамшурина. Начало работ там привязано к завершению ремонта тепловых сетей.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.