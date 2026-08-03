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Отремонтированы 19 объектов дорожной сети Новосибирска из 34 запланированных

Россия » Сибирь » Новосибирск

Дорожные службы Новосибирска отремонтировали 19 из 34 объектов, запланированных на текущий сезон. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Ремонт дороги в городе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги в городе

Рабочие уложили более 441 тысячи квадратных метров нового асфальта. На остальных 14 участках объем фрезерования и укладки покрытия достиг почти 90%.

Статус работ Количество объектов / Показатели
Завершено 19 объектов
В работе (готовность ~90%) 14 объектов
Общий объем нового асфальта > 441 тыс. м²

Где продолжают ремонт

Сейчас техника работает на Красном проспекте, Театральной, Оловозаводской, Вертковской, Петухова и Лазурной улицах, а также на Бердском шоссе.

Дополнительно по муниципальной программе обновляют покрытие на улицах Тимакова, Татьяны Снежиной, Виктора Шевелева, Николая Сотникова и Семёна Иоаниди. Также работы идут в микрорайоне, где расположены улицы Клеверная, Лучистая и Смородиновая.

Единственным объектом, где дорожники еще не вышли на площадку, стала улица Шамшурина. Начало работ там привязано к завершению ремонта тепловых сетей.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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