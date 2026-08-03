Разработчик из Томска создает систему управления микроклиматом в теплицах

Выпускник Томского политехнического университета Александр Соколов получил грант в 1 миллион рублей на создание системы управления микроклиматом для теплиц. Проект базируется на нейросетях, которые возьмут на себя контроль температуры, влажности и атмосферного давления.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Агроном настраивает датчик в теплице с томатами

Деньги разработчик выиграл в конкурсе "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям. Сейчас Соколов готовит конструкторскую документацию. Он рассчитывает вывести продукт на рынок через год, когда завершит настройку алгоритмов.

Система работает через внешнюю метеостанцию. Датчики за пределами теплицы отслеживают освещенность, скорость ветра и основные климатические показатели. Эти данные нейросеть использует для автоматической корректировки условий внутри помещения. По задумке автора, это снимет рутинную нагрузку с фермеров и упростит выращивание культур.

"Весь период обучения я вынашивал идею проекта по развитию сельского хозяйства. Я много наблюдал за домашними теплицами: как много сил приходится вкладывать владельцам в рост культур. И решил: почему бы не сделать это в автоматическом режиме", — пояснил Александр Соколов.

Разработчик окончил магистратуру ТПУ по направлению "Машиностроение".

Параметр системы Что контролируется/измеряется Внутри теплицы Температура, влажность, атмосферное давление Внешняя метеостанция Скорость ветра, освещенность, климатические показатели Финансирование 1 млн рублей (Фонд содействия инновациям)

Почему это важно для региона

Для северных территорий и Сибири, где период открытого грунта ограничен, а содержание теплиц требует больших энергозатрат и постоянного внимания, автоматизация климата может снизить риск потери урожая. Переход на управление через ИИ позволяет точнее дозировать ресурсы и поддерживать стабильную среду без постоянного присутствия человека.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов