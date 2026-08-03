Обновление транспорта на Камчатке: 25 автобусов из Москвы прибудут к концу августа

Камчатский край получит 25 пассажирских автобусов из Москвы. Транспорт уже начали доставлять в регион, полностью парк обновят к концу августа.
Десять машин отправят на маршрут 104К, который связывает Петропавловск-Камчатский и Елизово. Остальные 15 автобусов передадут городской администрации краевой столицы для работы на муниципальных рейсах.
"Обновление автобусного парка — это вопрос комфорта и безопасности камчатских семей, поэтому в рабочей встрече с мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным решила вопрос о передаче региону 25 пассажирских автобусов", — сообщила депутат Ирина Яровая.
Логистика передачи транспорта согласована с правительством региона. Сейчас власти готовят технику к эксплуатации в местных условиях.
|Направление
|Количество автобусов
|Маршрут 104К (Петропавловск-Камчатский — Елизово)
|10
|Городские маршруты Петропавловска-Камчатского
|15
|Итого
|25
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