Льготы на электричество для обогрева домов в Якутии будут действовать с ноября по февраль

В Якутии расширили список жителей, которые могут оплачивать электроотопление по льготному тарифу. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) 18 июня.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Отопление и животные

Теперь скидка распространяется не только на потребителей первого диапазона, но и на тех, кто попадает во второй. Речь идет о людях, которые живут в зоне действия гидроэлектростанций и используют электричество для обогрева домов.

Льготы будут действовать в самые холодные месяцы — с ноября по февраль. В этот период нагрузка на электросети и кошельки владельцев домов традиционно достигает пика.

Диапазон потребления Объем электроэнергии (кВт/ч) Первый диапазон до 7020 Второй диапазон (теперь льготный) от 7021 до 10 800 Третий диапазон свыше 10 801

Для многодетных семей правила упростили. Им не нужно делить потребление по диапазонам: весь объем энергии, затраченный на отопление (при наличии отдельного счетчика), оплачивается по минимальному тарифу первого диапазона.

"Внесенные поправки направлены на защиту интересов жителей Якутии. Для нас, жителей Сунтарского улуса, электроотопление — это жизненная необходимость", — считает житель села Сунтар Георгий Алексеев.

Помимо тарифов, в республике работают адресные субсидии на ЖКХ. Помощь получают малообеспеченные семьи, если платежи съедают более 15% их дохода. Для пенсионеров и семей с пятью и более детьми этот порог может быть снижен до 0%. Многодетным семьям также выплачивают компенсацию в размере 30% от начисленной платы за коммунальные услуги без привязки к уровню дохода.

Эти меры реализуют через национальный проект "Инфраструктура для жизни" и программу партии "Единая Россия".

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех