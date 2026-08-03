Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Перми строят комплекс с двумя ледовыми площадками и десятью тысячами мест
США вводят визовый залог для граждан Киргизии и еще 49 стран
Резкий подъем воды на реке Усьва привел к подтоплению жилых домов
Приморский перинатальный центр расширяет возможности помощи беременным женщинам
Спрос на жилье в Ташкенте вырос быстрее чем в других регионах страны
Топливный голод в Оренбурге: где сейчас можно купить бензин
Переработка лития в Казахстане позволит получать продукт с высокой стоимостью
Ростовская область упрощает получение соцподдержки для пенсионеров и многодетных семей
Энергетики оплатят переезд и жилье для педагогов в Нижнем Приангарье

Льготы на электричество для обогрева домов в Якутии будут действовать с ноября по февраль

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутии расширили список жителей, которые могут оплачивать электроотопление по льготному тарифу. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) 18 июня.

Отопление и животные
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Отопление и животные

Теперь скидка распространяется не только на потребителей первого диапазона, но и на тех, кто попадает во второй. Речь идет о людях, которые живут в зоне действия гидроэлектростанций и используют электричество для обогрева домов.

Льготы будут действовать в самые холодные месяцы — с ноября по февраль. В этот период нагрузка на электросети и кошельки владельцев домов традиционно достигает пика.

Диапазон потребления Объем электроэнергии (кВт/ч)
Первый диапазон до 7020
Второй диапазон (теперь льготный) от 7021 до 10 800
Третий диапазон свыше 10 801

Для многодетных семей правила упростили. Им не нужно делить потребление по диапазонам: весь объем энергии, затраченный на отопление (при наличии отдельного счетчика), оплачивается по минимальному тарифу первого диапазона.

"Внесенные поправки направлены на защиту интересов жителей Якутии. Для нас, жителей Сунтарского улуса, электроотопление — это жизненная необходимость", — считает житель села Сунтар Георгий Алексеев.

Помимо тарифов, в республике работают адресные субсидии на ЖКХ. Помощь получают малообеспеченные семьи, если платежи съедают более 15% их дохода. Для пенсионеров и семей с пятью и более детьми этот порог может быть снижен до 0%. Многодетным семьям также выплачивают компенсацию в размере 30% от начисленной платы за коммунальные услуги без привязки к уровню дохода.

Эти меры реализуют через национальный проект "Инфраструктура для жизни" и программу партии "Единая Россия".

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Последние материалы
Рынок топлива в Кузбассе стабилизировался после дефицита бензина и дизеля
В Рубцовске построят муниципальный приют для безнадзорных животных
Ученики Владивостока меняют облик своей школы через гранты и бюджеты
Дети Героев России получили приоритет при зачислении в образовательные учреждения
В бизнес-зонах МФЦ Саратовской области помогают пройти путь от регистрации ИП до старта работы
Опасная реакция выживших клеток: найден скрытый виновник стремительного распространения опухолей
В Томской области продлили особый противопожарный режим до конца августа
В Оренбурге хирурги сократили риск осложнений при установке протеза колена
В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести центральных перекрестках
В Приморье из-за ливней и паводков обесточены населенные пункты в Чугуевском и Хасанском округах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.