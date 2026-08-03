Льготы на электричество для обогрева домов в Якутии будут действовать с ноября по февраль

В Якутии расширили список жителей, которые могут оплачивать электроотопление по льготному тарифу. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) 18 июня.
Теперь скидка распространяется не только на потребителей первого диапазона, но и на тех, кто попадает во второй. Речь идет о людях, которые живут в зоне действия гидроэлектростанций и используют электричество для обогрева домов.
Льготы будут действовать в самые холодные месяцы — с ноября по февраль. В этот период нагрузка на электросети и кошельки владельцев домов традиционно достигает пика.
|Диапазон потребления
|Объем электроэнергии (кВт/ч)
|Первый диапазон
|до 7020
|Второй диапазон (теперь льготный)
|от 7021 до 10 800
|Третий диапазон
|свыше 10 801
Для многодетных семей правила упростили. Им не нужно делить потребление по диапазонам: весь объем энергии, затраченный на отопление (при наличии отдельного счетчика), оплачивается по минимальному тарифу первого диапазона.
"Внесенные поправки направлены на защиту интересов жителей Якутии. Для нас, жителей Сунтарского улуса, электроотопление — это жизненная необходимость", — считает житель села Сунтар Георгий Алексеев.
Помимо тарифов, в республике работают адресные субсидии на ЖКХ. Помощь получают малообеспеченные семьи, если платежи съедают более 15% их дохода. Для пенсионеров и семей с пятью и более детьми этот порог может быть снижен до 0%. Многодетным семьям также выплачивают компенсацию в размере 30% от начисленной платы за коммунальные услуги без привязки к уровню дохода.
Эти меры реализуют через национальный проект "Инфраструктура для жизни" и программу партии "Единая Россия".
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.