Топливный рынок Кузбасса стабилизировался. Ажиотажный спрос прекратился, а дефицит бензина и дизельного топлива ликвидировали за счет создания необходимых резервов.
В регионе наладили логистику: полноценно заработали 182 автозаправочные станции (ранее этот показатель составлял 149). На этом фоне власти начали снимать ограничения по объему продажи горючего в одни руки.
Теперь задача стоит в снижении розничных цен на топливо.
"Веду переговоры с поставщиками для независимых АЗС о снижении логистических затрат, чтобы появилась возможность уменьшать стоимость бензина и в рознице", — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
|Показатель
|Значение
|Количество работающих АЗС (было)
|149 ед.
|Количество работающих АЗС (стало)
|182 ед.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.