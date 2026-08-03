Рынок топлива в Кузбассе стабилизировался после дефицита бензина и дизеля

Топливный рынок Кузбасса стабилизировался. Ажиотажный спрос прекратился, а дефицит бензина и дизельного топлива ликвидировали за счет создания необходимых резервов.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь из пикапов у заправочной станции в сельской местности

В регионе наладили логистику: полноценно заработали 182 автозаправочные станции (ранее этот показатель составлял 149). На этом фоне власти начали снимать ограничения по объему продажи горючего в одни руки.

Теперь задача стоит в снижении розничных цен на топливо.

"Веду переговоры с поставщиками для независимых АЗС о снижении логистических затрат, чтобы появилась возможность уменьшать стоимость бензина и в рознице", — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Показатель Значение Количество работающих АЗС (было) 149 ед. Количество работающих АЗС (стало) 182 ед.