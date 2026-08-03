В Рубцовске построят муниципальный приют для безнадзорных животных

В Рубцовске создают муниципальный пункт временного содержания безнадзорных животных. Городская администрация объявила закупку на изготовление и установку вольеров, начальная стоимость контракта составляет 717,2 тысячи рублей.

Фото: https://www.freepik.com Собака в приюте

Подрядчику нужно построить вольер на восемь отсеков и изготовить восемь деревянных будок. В конструкцию должны входить основание, стены с перегородками, крыша, фасад с дверями и терраса перед первым отсеком. Срок завершения работ — до 21 сентября. Объект разместят по адресу: улица Красная, 100в.

Параметр Детали закупки Стоимость контракта 717,2 тыс. рублей Объем работ 8 будок, вольер на 8 отсеков Срок исполнения до 21 сентября

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 10 августа, победителя определят на следующий день.

Переход к муниципальному управлению

Появление приюта связано с тем, что прежняя схема работы — отлов, стерилизация и возврат животных в среду обитания — не решила проблему безнадзорных собак. Глава Рубцовска Игорь Башмаков назвал ситуацию одной из самых острых в городе.

Для системного решения вопроса власти создают муниципальное бюджетное учреждение. Оно возьмет на себя содержание животных при поддержке управления ветеринарии Алтайского края.

Помимо работы с животными, новую организацию планируют использовать для хозяйственных нужд города: покоса травы, спила деревьев и общего благоустройства общественных территорий.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова