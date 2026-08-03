В Рубцовске построят муниципальный приют для безнадзорных животных

В Рубцовске создают муниципальный пункт временного содержания безнадзорных животных. Городская администрация объявила закупку на изготовление и установку вольеров, начальная стоимость контракта составляет 717,2 тысячи рублей.
Подрядчику нужно построить вольер на восемь отсеков и изготовить восемь деревянных будок. В конструкцию должны входить основание, стены с перегородками, крыша, фасад с дверями и терраса перед первым отсеком. Срок завершения работ — до 21 сентября. Объект разместят по адресу: улица Красная, 100в.
|Параметр
|Детали закупки
|Стоимость контракта
|717,2 тыс. рублей
|Объем работ
|8 будок, вольер на 8 отсеков
|Срок исполнения
|до 21 сентября
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 10 августа, победителя определят на следующий день.
Появление приюта связано с тем, что прежняя схема работы — отлов, стерилизация и возврат животных в среду обитания — не решила проблему безнадзорных собак. Глава Рубцовска Игорь Башмаков назвал ситуацию одной из самых острых в городе.
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