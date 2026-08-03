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Ученики Владивостока меняют облик своей школы через гранты и бюджеты

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Ученики владивостокской школы № 22 начали самостоятельно менять облик своего учебного заведения через механизмы инициативного бюджетирования. Результаты работ осмотрели глава города Константин Шестаков и председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

школьники в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
школьники в школе

За последние два года территория школы изменилась за счет сочетания государственных инвестиций и грантов, которые выиграли сами дети. В 2024 году правительство региона помогло построить стадион с футбольным полем и зоной для воркаута.

Предыдущий этап благоустройства прошел через проект "Молодежный бюджет". Школьники защитили идею строительства "Лестницы дружбы" — на месте обветшалого марша возвели открытый амфитеатр с деревянным покрытием и каскадными скамьями. Теперь это место используют для праздников и уроков под открытым небом.

В этом сезоне школьный двор дополнила аллея "История любимой школы". На стендах собрали факты о 70-летнем пути заведения: именах известных выпускников, педагогов и главных достижениях. Экспозицию будут дополнять по мере появления новых событий.

Объект Источник финансирования / Проект
Стадион и воркаут-площадка Правительство Приморского края (2024)
Амфитеатр "Лестница дружбы" Грант "Молодежный бюджет" (2023)
Аллея "История любимой школы" Текущий год

"Когда дети сами предлагают, как сделать школу лучше, и видят результат — это лучший пример гражданской активности и стимул бережно относиться к своим трудам", — отметил Константин Шестаков.

По словам мэра, в этом году подобные пространства появятся еще в девяти школах Владивостока. Ученики школы № 22 уже готовят новую заявку: в следующем году планируют подать проект по строительству баскетбольной площадки в рамках программы "Твой проект".

Как работает молодежный бюджет

Региональный проект позволяет школьникам выступать в роли заказчиков. Ученики сами придумывают идею, разрабатывают концепцию и защищают её перед комиссией. Если проект побеждает, государство выделяет деньги на его реализацию.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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