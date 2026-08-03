В бизнес-зонах МФЦ Саратовской области помогают пройти путь от регистрации ИП до старта работы

Предприниматели Саратовской области могут получить 179 видов услуг и сервисов в специальных бизнес-зонах МФЦ. Спектр возможностей охватывает весь цикл: от регистрации ИП до подачи уведомлений о старте работы. За первое полугодие текущего года жители региона обратились за помощью более 10 тысяч раз, сообщили в министерстве экономического развития области.

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Параметр Показатель Количество доступных услуг 179 Количество обращений (I полугодие) более 10 000 Число бизнес-зон в регионе 6 Общее число окон обслуживания 14

Где работают бизнес-зоны и что предлагают

Офисы с выделенным сервисом для бизнеса открыты в Энгельсе, Балакове, Петровске, Вольске и Кировском районе Саратова. Здесь работают универсальные специалисты, которые консультируют как новичков, так и опытных бизнесменов. Для компаний, которые обращаются в МФЦ часто, закрепляют персональных сотрудников.

Посетители могут подать документы, узнать условия по льготным микрозаймам или поручительствам при кредитовании, а также заявить об участии в выставках. Чаще всего предприниматели приходят для регистрации ИП и юридических лиц, оформления права собственности, кадастрового учета недвижимости и подачи уведомлений о начале деятельности.

Проект развивается по федеральной программе "Государство для людей". Подробную информацию можно найти на сайте mfc64. ru или получить по телефону (8452) 65-39-69.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов