Промышленный гигант теряет устойчивость: пермские власти и бизнес выдвинули жесткие требования

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Россия » Поволжье » Пермь

Арбитражный суд Пермского края начал процедуру наблюдения в отношении ООО "Соликамский лесозаготовительный комбинат" (СЛЗК). Временным управляющим назначили Евгения Леляева. Следующее судебное заседание по итогам наблюдения назначено на 26 октября 2026 года.

Спиленные бревна и лесозаготовительная техника
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Спиленные бревна и лесозаготовительная техника

Суд рассмотрел претензии кредиторов и включил их в реестр требований. Наибольшая сумма задолженности зафиксирована перед ООО "Плитпром" — 35,3 млн рублей. Также требования признали обоснованными для ПАО "Пермэнергосбыт" (4,1 млн рублей) и Межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю (6,9 млн рублей).

Кредитор Сумма в реестре (млн руб.)
ООО "Плитпром" 35,3
ПАО "Пермэнергосбыт" 4,1
ИФНС № 21 по Пермскому краю 6,9

История конфликта и финансовое состояние

Спор с производителем фанеры ООО "Плитпром" начался еще в 2020 году. Первоначально суд отказал в банкротстве, так как предприятие погасило долги. Однако позже требования уточнили, и дело возобновилось в начале 2025 года. К процессу подключились налоговая служба и энергетическая компания.

Финансовые показатели СЛЗК остаются критическими. По данным ФССП, общая сумма задолженности комбината достигла 232 млн рублей. Долг перед налоговой на 1 июля 2026 года составлял 20,4 млн рублей.

В 2025 году предприятие при выручке в 281,3 млн рублей зафиксировало чистый убыток 6,5 млн рублей. Аналитики отмечают низкую ликвидность компании и общую убыточность деятельности.

Профиль предприятия

СЛЗК работает с 2001 года, производя шпон, фанеру, деревянные плиты и панели. С сентября 2025 года компанию возглавляет генеральный директор Алексей Малышев. Основной пакет акций (90%) принадлежит Ольге Неясовой, еще 10% — Валентине Катаевой.

История комбината началась более 60 лет назад при Министерстве среднего машиностроения СССР. За десятилетия работы завод специализировался на выпуске клеёной фанеры, столярных изделий и строительных деталей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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