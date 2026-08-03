Выплаты почетным донорам и пострадавшим от вакцинации в Пензенской области станут автоматическими

С 2027 года Социальный фонд России (СФР) заберет на себя выплаты почетным донорам и пособия гражданам, получившим осложнения после вакцинации. В Пензенской области эти меры поддержки сейчас распределяют региональные власти, но теперь полномочия переходят на федеральный уровень.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Перевод выплат в СФР должен упростить получение денег: часть услуг станет проактивной, то есть люди будут получать выплаты автоматически, не собирая документы и не подавая заявления.
"Благодаря автоматизации и принципу "одного окна" фонд сможет быстрее проверять сведения и назначать меры поддержки", — сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Смена администратора выплат — часть общего процесса централизации социальной поддержки. Ранее фонд уже взял на себя детские пособия, помощь семьям сотрудников силовых структур и выплаты пострадавшим от радиации. С 2025 года СФР начал оформлять региональные доплаты к пенсиям.
В будущем список может расшириться. В ведение фонда могут передать:
|Категория выплаты
|Срок перехода в СФР
|Региональная доплата к пенсии
|с 2025 года
|Почетные доноры, осложнения после вакцинации
|с 2027 года
СФР планирует перевести часть выплат на проактивный режим. Это значит, что фонд сам определит право человека на деньги по имеющимся базам данных, и подавать документы не потребуется.
Это позволит привести правила назначения пособий к единому стандарту для всех жителей страны и ускорить проверку сведений через автоматизированные системы фонда.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.