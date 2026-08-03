В Пензенской области обновляют инфраструктуру школ и колледжей перед учебным годом

В Пензенской области капитально ремонтируют 26 образовательных учреждений перед началом учебного года. О ходе работ сообщила министр образования региона Лариса Казакова.
Основной объем строительства и реконструкции сосредоточен в школах. В рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" обновляют 17 зданий. Пять из них проходят через двухлетний цикл работ, который завершится в 2027 году.
|Тип учреждения
|Количество объектов / Название
|Программа финансирования
|Школы
|17 зданий
|Модернизация школьных систем образования (федеральная)
|Детские сады
|5 зданий + 1 сад в селе Кондоль
|"Поддержка семьи" (региональная) / Областной бюджет
|Колледжи
|Пензенский колледж архитектуры и строительства, Пензенский социально-педагогический колледж
|"Профессионалитет" (федеральная)
|Техникумы
|Автодром Башмаковского техникума с/х и пищевой промышленности
|Областной бюджет
"Ход работ находится на постоянном контроле правительства Пензенской области, регионального министерства образования и других профильных ведомств. Все объекты должны подготовить к работе в соответствии с утвержденными сроками", — пояснила Лариса Казакова.
Для жителей региона обновление образовательной инфраструктуры означает сокращение износа зданий и создание современных условий для обучения детей и студентов, особенно в части профессионального образования, где работает проект "Профессионалитет".
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