В Пензенской области обновляют инфраструктуру школ и колледжей перед учебным годом

В Пензенской области капитально ремонтируют 26 образовательных учреждений перед началом учебного года. О ходе работ сообщила министр образования региона Лариса Казакова.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Здание школы

Основной объем строительства и реконструкции сосредоточен в школах. В рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" обновляют 17 зданий. Пять из них проходят через двухлетний цикл работ, который завершится в 2027 году.

Тип учреждения Количество объектов / Название Программа финансирования Школы 17 зданий Модернизация школьных систем образования (федеральная) Детские сады 5 зданий + 1 сад в селе Кондоль "Поддержка семьи" (региональная) / Областной бюджет Колледжи Пензенский колледж архитектуры и строительства, Пензенский социально-педагогический колледж "Профессионалитет" (федеральная) Техникумы Автодром Башмаковского техникума с/х и пищевой промышленности Областной бюджет

"Ход работ находится на постоянном контроле правительства Пензенской области, регионального министерства образования и других профильных ведомств. Все объекты должны подготовить к работе в соответствии с утвержденными сроками", — пояснила Лариса Казакова.

Для жителей региона обновление образовательной инфраструктуры означает сокращение износа зданий и создание современных условий для обучения детей и студентов, особенно в части профессионального образования, где работает проект "Профессионалитет".