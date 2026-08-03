Свежая горбуша по 150 рублей появилась в продаже в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске сегодня начали продавать свежую горбушу по льготной цене. Килограмм рыбы стоит 150 рублей.
Торговлю организовали на улице Горького. Продажи стартовали в 14:00.
Продукты поступают в город по сниженной стоимости через региональный проект "Доступная рыба", который запустило правительство Сахалинской области. Департамент продовольственных ресурсов отмечает, что такая цена заметно ниже рыночных предложений, которые можно найти в интернете.
|Параметр
|Детали
|Товар
|Свежая горбуша
|Цена
|150 руб./кг
|Место продажи
|ул. Горького, 32
Из-за высокого спроса на социальную рыбу организаторы советуют приходить на площадку заранее.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.