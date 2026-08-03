Свежая горбуша по 150 рублей появилась в продаже в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске сегодня начали продавать свежую горбушу по льготной цене. Килограмм рыбы стоит 150 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Горбуша и краб на дне Баренцева моря

Торговлю организовали на улице Горького. Продажи стартовали в 14:00.

Продукты поступают в город по сниженной стоимости через региональный проект "Доступная рыба", который запустило правительство Сахалинской области. Департамент продовольственных ресурсов отмечает, что такая цена заметно ниже рыночных предложений, которые можно найти в интернете.

Параметр Детали Товар Свежая горбуша Цена 150 руб./кг Место продажи ул. Горького, 32

Из-за высокого спроса на социальную рыбу организаторы советуют приходить на площадку заранее.