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Свежая горбуша по 150 рублей появилась в продаже в Южно-Сахалинске

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске сегодня начали продавать свежую горбушу по льготной цене. Килограмм рыбы стоит 150 рублей.

Горбуша и краб на дне Баренцева моря
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Горбуша и краб на дне Баренцева моря

Торговлю организовали на улице Горького. Продажи стартовали в 14:00.

Продукты поступают в город по сниженной стоимости через региональный проект "Доступная рыба", который запустило правительство Сахалинской области. Департамент продовольственных ресурсов отмечает, что такая цена заметно ниже рыночных предложений, которые можно найти в интернете.

Параметр Детали
Товар Свежая горбуша
Цена 150 руб./кг
Место продажи ул. Горького, 32

Из-за высокого спроса на социальную рыбу организаторы советуют приходить на площадку заранее.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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