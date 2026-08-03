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Кадровый голод в медицине Забайкалья угрожает доступности помощи населению

Россия » Сибирь » Чита

Рынок труда Забайкальского края столкнулся с системным кризисом: летом 2026 года более пятой части востребованных профессий был присвоен статус дефицитных. По данным hh. ru, из 154 специальностей, по которым работодатели обновляли вакансии, в "красную зону" попали 33. Ситуация достигла предела, когда найти дворника или зоотехника оказалось сложнее, чем финансового аналитика.

Врач и пациентка
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Врач и пациентка

Антирейтинг профессий: от зоотехников до дворников

Профессией считается дефицитной, если на одну вакансию претендуют менее четырех кандидатов. В Забайкалье этот показатель по многим позициям упал почти до нуля.

Абсолютный антирекорд лета — зоотехники: на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Для аграрного региона такая нехватка специалистов по здоровью животных создает прямую угрозу продуктивности сельского хозяйства. Второе место заняли дворники (0,8 резюме), что свидетельствует об отказе населения от тяжелого физического труда даже при высокой востребованности.

Профессия Резюме на одну вакансию
Зоотехник 0,5
Дворник 0,8
Андеррайтер 1,0
Повар/пекарь 1,3

Критический порог в медицине

Ситуация в здравоохранении близка к коллапсу. На одну вакансию врача приходится 1,2 резюме, что в три раза ниже нормы рынка. Дефицит затронул почти все звенья: фармацевтов-провизоров (1,6), главных врачей (2,3) и ассистентов (2,8). Параллельно проседает ветеринария — на одного врача приходится 2,5 кандидата.

Для отдаленных районов Забайкалья, где доступ к медицине ограничен расстояниями, такая статистика означает реальное снижение качества и доступности помощи населению.

Зарплаты рабочих специальностей

Кадровый голод заставил работодателей резко поднять оплату труда. Сейчас доходы рабочих в Забайкалье обгоняют зарплаты многих "престижных" офисных сотрудников.

"На рабочий персонал приходится 39% всех вакансий в Забайкальском крае, еще 27% — на сферу строительства, а 24% — на производство и сервисное обслуживание", — сообщила директор hh. ru по Дальнему Востоку Ксения Аверина.

Сфера деятельности Медианная зарплата (руб.)
Производство 188 800
Строительство 181 900
Рабочий персонал 174 500

Последствия для региона

Масштаб проблемы указывает на глубокий демографический кризис. Дефицит охватил все базовые отрасли: от медицины и сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых (нехватка геологов — 2,8 резюме на вакансию) и логистики.

Рост зарплат является естественной реакцией рынка, но он не решает проблему полностью. Если людей физически нет в регионе из-за многолетнего оттока населения, одних денег будет недостаточно. Региону потребуется либо агрессивно привлекать кадры извне, либо перестраивать систему подготовки специалистов на местах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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