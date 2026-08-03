В Хабаровском крае запустили санитарный самолет "Пилатус РС-12", оснащенный специализированным медицинским модулем. Борт предназначен для перевозки пациентов из северных и труднодоступных районов, куда вертолеты долетают слишком долго или не долетают вовсе.
Теперь медики могут распределять ресурсы: вертолеты задействуют на коротких плечах, а самолет отправят в Охотск, Аян, Нелькан или Чумикан. Это сократит время в пути и снимет нагрузку с авиамедицинской службы.
|Параметр
|Особенности применения
|Маршруты
|Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан и другие удаленные точки края
|Назначение
|Транспортировка пациентов и эвакуационные рейсы
|Оснащение
|Медицинский модуль с оборудованием для поддержки жизни в полете
Самолет передали в эксплуатацию по программе обеспечения медпомощи в отдаленных районах. Оборудование на борту позволяет врачам оказывать помощь прямо во время перелета, что особенно критично при перевозке тяжелых пациентов из северных поселков.
"Теперь у медиков есть выбор: использовать вертолет там, где он эффективнее, а самолет — на дальних маршрутах", — сообщили в профильном ведомстве края.
Появление "Пилатуса" меняет логистику экстренной медицины в регионе. Вместо многочасовых перелетов вертолета с несколькими дозаправками, самолет может доставить пациента в краевой центр значительно быстрее.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.