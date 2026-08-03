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Хабаровский край ввел в эксплуатацию санитарный самолет с медицинским модулем

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае запустили санитарный самолет "Пилатус РС-12", оснащенный специализированным медицинским модулем. Борт предназначен для перевозки пациентов из северных и труднодоступных районов, куда вертолеты долетают слишком долго или не долетают вовсе.

г. Хабаровск
Фото: Сайт национального проекта «Туризм и гостеприимство»
г. Хабаровск

Теперь медики могут распределять ресурсы: вертолеты задействуют на коротких плечах, а самолет отправят в Охотск, Аян, Нелькан или Чумикан. Это сократит время в пути и снимет нагрузку с авиамедицинской службы.

Параметр Особенности применения
Маршруты Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан и другие удаленные точки края
Назначение Транспортировка пациентов и эвакуационные рейсы
Оснащение Медицинский модуль с оборудованием для поддержки жизни в полете

Самолет передали в эксплуатацию по программе обеспечения медпомощи в отдаленных районах. Оборудование на борту позволяет врачам оказывать помощь прямо во время перелета, что особенно критично при перевозке тяжелых пациентов из северных поселков.

"Теперь у медиков есть выбор: использовать вертолет там, где он эффективнее, а самолет — на дальних маршрутах", — сообщили в профильном ведомстве края.

Появление "Пилатуса" меняет логистику экстренной медицины в регионе. Вместо многочасовых перелетов вертолета с несколькими дозаправками, самолет может доставить пациента в краевой центр значительно быстрее.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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