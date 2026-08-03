Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выплаты почетным донорам и пострадавшим от вакцинации в Пензенской области станут автоматическими
Симфония сока, чесночного духа и нежности: сочные баклажанные кармашки к вечернему столу
В Пензенской области обновляют инфраструктуру школ и колледжей перед учебным годом
Смертоносный вирус из США маскируется под грипп и поражает внутренние органы
Свежая горбуша по 150 рублей появилась в продаже в Южно-Сахалинске
Кадровый голод в медицине Забайкалья угрожает доступности помощи населению
Хабаровский край ввел в эксплуатацию санитарный самолет с медицинским модулем
Ремонт федеральной трассы в Камчатском крае приведет к ограничению движения
Экономика Узбекистана под угрозой из-за зависимости от импорта зерна и газа

Компания в Якутии выплатит 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Алданском районе Якутии суд обязал коммерческую компанию возместить 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота. Организация добыла более одного килограмма природного шлихового золота, не имея на это разрешительных документов.

Золотые самородки в руках
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотые самородки в руках

Факты вскрыла проверка Якутской природоохранной прокуратуры по соблюдению законов о недрах и экологии. Помимо финансового ущерба государству, деятельность компании нанесла вред природным ресурсам региона.

Ранее организацию уже штрафовали за нарушение лицензионных условий и вред водным биоресурсам. Сумма этих выплат составила 650 тысяч рублей.

"По иску прокуратуры с организации взыскан ущерб, причиненный недрам на сумму 6,5 млн рублей. Решение суда не вступило в законную силу", — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Помимо гражданского иска о возмещении убытков, правоохранители возбудили уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ. Речь идет о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, который совершила группа лиц.

Показатель Значение
Объем незаконно добытого золота > 1 кг
Ущерб недрам (взыскание) 6,5 млн рублей
Оплаченные административные штрафы 650 тыс. рублей
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Суммы взысканий за незаконную добычу ресурсов часто не покрывают реальный экологический ущерб, который восстанавливается десятилетиями. Для бюджета региона такие выплаты — это лишь частичная компенсация потерь. Важнее здесь уголовный аспект: систематическая добыча золота без лицензий в Якутии создает теневой рынок, который подрывает легальную промышленность и лишает муниципалитеты налоговых поступлений, необходимых для развития удаленных районов.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Свежая горбуша по 150 рублей появилась в продаже в Южно-Сахалинске
Кадровый голод в медицине Забайкалья угрожает доступности помощи населению
Хабаровский край ввел в эксплуатацию санитарный самолет с медицинским модулем
Компания в Якутии выплатит 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота
Ремонт федеральной трассы в Камчатском крае приведет к ограничению движения
Экономика Узбекистана под угрозой из-за зависимости от импорта зерна и газа
В Омске владельцы частных домов могут получить до 212 тысяч рублей за переход на газ
В Новосибирской области зафиксирован рост числа обращений из-за укусов клещей
В Рязани в августе отключат горячую воду в трех районах города
Томская область продлила особый противопожарный режим до 31 августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.