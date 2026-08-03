Компания в Якутии выплатит 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота

В Алданском районе Якутии суд обязал коммерческую компанию возместить 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота. Организация добыла более одного килограмма природного шлихового золота, не имея на это разрешительных документов.
Факты вскрыла проверка Якутской природоохранной прокуратуры по соблюдению законов о недрах и экологии. Помимо финансового ущерба государству, деятельность компании нанесла вред природным ресурсам региона.
Ранее организацию уже штрафовали за нарушение лицензионных условий и вред водным биоресурсам. Сумма этих выплат составила 650 тысяч рублей.
"По иску прокуратуры с организации взыскан ущерб, причиненный недрам на сумму 6,5 млн рублей. Решение суда не вступило в законную силу", — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Помимо гражданского иска о возмещении убытков, правоохранители возбудили уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ. Речь идет о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, который совершила группа лиц.
|Показатель
|Значение
|Объем незаконно добытого золота
|> 1 кг
|Ущерб недрам (взыскание)
|6,5 млн рублей
|Оплаченные административные штрафы
|650 тыс. рублей
Суммы взысканий за незаконную добычу ресурсов часто не покрывают реальный экологический ущерб, который восстанавливается десятилетиями. Для бюджета региона такие выплаты — это лишь частичная компенсация потерь. Важнее здесь уголовный аспект: систематическая добыча золота без лицензий в Якутии создает теневой рынок, который подрывает легальную промышленность и лишает муниципалитеты налоговых поступлений, необходимых для развития удаленных районов.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.