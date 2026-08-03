Компания в Якутии выплатит 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота

В Алданском районе Якутии суд обязал коммерческую компанию возместить 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота. Организация добыла более одного килограмма природного шлихового золота, не имея на это разрешительных документов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Золотые самородки в руках

Факты вскрыла проверка Якутской природоохранной прокуратуры по соблюдению законов о недрах и экологии. Помимо финансового ущерба государству, деятельность компании нанесла вред природным ресурсам региона.

Ранее организацию уже штрафовали за нарушение лицензионных условий и вред водным биоресурсам. Сумма этих выплат составила 650 тысяч рублей.

"По иску прокуратуры с организации взыскан ущерб, причиненный недрам на сумму 6,5 млн рублей. Решение суда не вступило в законную силу", — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Помимо гражданского иска о возмещении убытков, правоохранители возбудили уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ. Речь идет о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, который совершила группа лиц.

Показатель Значение Объем незаконно добытого золота > 1 кг Ущерб недрам (взыскание) 6,5 млн рублей Оплаченные административные штрафы 650 тыс. рублей

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов Суммы взысканий за незаконную добычу ресурсов часто не покрывают реальный экологический ущерб, который восстанавливается десятилетиями. Для бюджета региона такие выплаты — это лишь частичная компенсация потерь. Важнее здесь уголовный аспект: систематическая добыча золота без лицензий в Якутии создает теневой рынок, который подрывает легальную промышленность и лишает муниципалитеты налоговых поступлений, необходимых для развития удаленных районов.