Ремонт федеральной трассы в Камчатском крае приведет к ограничению движения

В Петропавловске-Камчатском начали обновлять федеральную трассу на участке в районе улицы Пограничной. Строители заменят старый асфальт на новый, чтобы привести дорогу в порядок и повысить безопасность движения.
На этом отрезке дорожники полностью снимут изношенное покрытие и уложат свежий слой асфальтобетона. Параллельно с этим обновят дорожные знаки, нанесут горизонтальную и вертикальную разметку.
|Этап работ
|Что делают
|Демонтаж
|Снимают старый слой покрытия
|Укладка
|Кладут новый асфальтобетон
|Обустройство
|Ставят знаки и наносят разметку
На время ремонта движение транспорта ограничат. Водителям стоит заранее планировать маршруты и быть готовыми к заторам в этом районе. Уточнить детали по графику работ можно через горячую линию или на официальном сайте правительства Камчатского края.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.