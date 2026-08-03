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Ремонт федеральной трассы в Камчатском крае приведет к ограничению движения

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

В Петропавловске-Камчатском начали обновлять федеральную трассу на участке в районе улицы Пограничной. Строители заменят старый асфальт на новый, чтобы привести дорогу в порядок и повысить безопасность движения.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

На этом отрезке дорожники полностью снимут изношенное покрытие и уложат свежий слой асфальтобетона. Параллельно с этим обновят дорожные знаки, нанесут горизонтальную и вертикальную разметку.

Этап работ Что делают
Демонтаж Снимают старый слой покрытия
Укладка Кладут новый асфальтобетон
Обустройство Ставят знаки и наносят разметку

На время ремонта движение транспорта ограничат. Водителям стоит заранее планировать маршруты и быть готовыми к заторам в этом районе. Уточнить детали по графику работ можно через горячую линию или на официальном сайте правительства Камчатского края.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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