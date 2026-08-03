В Омске владельцы частных домов могут получить до 212 тысяч рублей за переход на газ

В Омске снова принимают документы от владельцев частных домов на выплату компенсации за переход с печного отопления на газ. Максимальная сумма субсидии составляет 212 415,60 рубля. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Старинный деревянный дом

Условие Требование Тип жилья Индивидуальная или блокированная застройка Срок подключения к сетям 2025–2026 годы Ограничения по выплатам Отсутствие других субсидий на эти работы (включая соцдогазификацию)

Подать заявление можно в администрации любого из пяти округов города по месту расположения дома. Специалисты Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского и Центрального округов консультируют жителей и помогают собрать пакет документов для получения денег из бюджета.

Ответы на популярные вопросы

Кто может претендовать на выплату?

Собственники частных домов и блокированных зданий, которые переводят отопление с печного на газовое.

Можно ли получить деньги, если уже пользовались соцдогазификацией?

Нет. Выплата полагается тем, кто не получал компенсации по другим федеральным или региональным программам за эти же работы.

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эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех