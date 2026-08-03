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В Омске владельцы частных домов могут получить до 212 тысяч рублей за переход на газ

Россия » Сибирь » Омск

В Омске снова принимают документы от владельцев частных домов на выплату компенсации за переход с печного отопления на газ. Максимальная сумма субсидии составляет 212 415,60 рубля. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Старинный деревянный дом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Старинный деревянный дом
Условие Требование
Тип жилья Индивидуальная или блокированная застройка
Срок подключения к сетям 2025–2026 годы
Ограничения по выплатам Отсутствие других субсидий на эти работы (включая соцдогазификацию)

Подать заявление можно в администрации любого из пяти округов города по месту расположения дома. Специалисты Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского и Центрального округов консультируют жителей и помогают собрать пакет документов для получения денег из бюджета.

Ответы на популярные вопросы

Кто может претендовать на выплату?

Собственники частных домов и блокированных зданий, которые переводят отопление с печного на газовое.

Можно ли получить деньги, если уже пользовались соцдогазификацией?

Нет. Выплата полагается тем, кто не получал компенсации по другим федеральным или региональным программам за эти же работы.

Экспертная проверка:

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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