В Омске владельцы частных домов могут получить до 212 тысяч рублей за переход на газ

В Омске снова принимают документы от владельцев частных домов на выплату компенсации за переход с печного отопления на газ. Максимальная сумма субсидии составляет 212 415,60 рубля. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
|Условие
|Требование
|Тип жилья
|Индивидуальная или блокированная застройка
|Срок подключения к сетям
|2025–2026 годы
|Ограничения по выплатам
|Отсутствие других субсидий на эти работы (включая соцдогазификацию)
Подать заявление можно в администрации любого из пяти округов города по месту расположения дома. Специалисты Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского и Центрального округов консультируют жителей и помогают собрать пакет документов для получения денег из бюджета.
Собственники частных домов и блокированных зданий, которые переводят отопление с печного на газовое.
Нет. Выплата полагается тем, кто не получал компенсации по другим федеральным или региональным программам за эти же работы.
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