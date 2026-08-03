В Новосибирской области зафиксирован рост числа обращений из-за укусов клещей

В Новосибирской области с начала эпидсезона клещи укусили почти 15 тысяч человек. Данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осторожно, клещи в лесу

За прошедший период в медицинские учреждения обратились 14 986 жителей. Специалисты отмечают небольшой рост числа случаев по сравнению со средними показателями за последние пять лет.

При этом текущий сезон не стал рекордным. Лабораторные исследования показали, что процент клещей, зараженных энцефалитом и боррелиозом, соответствует многолетним средним значениям.

Показатель Значение Общее число обращений 14 986 человек Зараженность клещей (энцефалит, боррелиоз) В пределах нормы (средние значения) Динамика к средним показателям 5 лет Незначительный рост

В Роспотребнадзоре напомнили, что защититься от укусов помогают вакцинация, репелленты и акарицидные средства. Также рекомендуют использовать закрытую одежду, регулярно осматривать себя и обрабатывать домашних животных и приусадебные участки.

При обнаружении клеща необходимо незамедлительно обратиться в больницу для оказания медицинской помощи.