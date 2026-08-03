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В Рязани в августе отключат горячую воду в трех районах города

Россия » Центр » Рязань

Тысячи жителей Рязани останутся без горячей воды в августе. Ремонтные работы затронут дома в Советском, Железнодорожном и Московском районах города. Специалисты проверяют сети, чтобы подготовить город к отопительному сезону.

Рязань
Фото: Pravda.Ru by Оксана Аникина
Рязань
Район Сроки отключения Основные адреса
Советский 3-7 августа, 12-25 августа ул. Радищева, Лево-Лыбедская, Краснорядная, Кольцова, Маяковского, Горького, Каширина, Ленина, Сенная, Соборная, Пожалостина, Первомайский проспект, Павлова, Семинарская
Железнодорожный 11-24 августа ул. Пушкина, Малое шоссе, пл. Димитрова, Высоковольтная, Троллейбусный пер., Семена Середы, Дзержинского, 3-й Мопровский пер., 2-я Линия, Шевченко, Чкалова, Профессора Никулина, МОГЭС, Первомайский проспект, Весенняя, Вокзальная
Московский 10-23 августа ул. Сельских Строителей

Для жителей домов по улице Сельских Строителей в Московском районе дискомфорт продлится с 10 по 23 августа. В Железнодорожном районе работы начнутся 11 августа и закончатся 24-го — здесь список адресов самый обширный: от площади Димитрова до улицы Вокзальной.

В Советском районе график разделен на два этапа. Сначала, с 3 по 7 августа, воду отключат в доме №28 по улице Радищева. Второй этап пройдет с 12 по 25 августа и затронет большинство центральных улиц, включая Соборную и Павлова.

Плановые проверки коммуникаций позволяют избежать аварийных ситуаций зимой, когда нагрузка на теплосети возрастает. Жителям рекомендуется заранее подготовить бойлеры или использовать электрочайники на период проведения работ.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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В Рязани в августе отключат горячую воду в трех районах города
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