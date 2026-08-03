Томская область продлила особый противопожарный режим до 31 августа

В Томской области зафиксировали 38 лесных пожаров. Из-за риска появления новых очагов в регионе продлили особый противопожарный режим до конца августа, сообщили в департаменте лесного хозяйства.

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Распределение пожаров по районам

Наибольшее количество активных возгораний сосредоточено в Верхнекетском лесничестве — здесь действуют 19 пожаров. В Каргасокском районе зафиксировали девять очагов, в Александровском — пять.

В Колпашевском лесничестве горят три участка, по одному пожару отмечено в Кедровском и Парабельском районах. Шесть возгораний удалось локализовать: пять в Верхнекетском и одно в Кедровском лесничествах.

Лесничество Количество пожаров Верхнекетское 19 Каргасокское 9 Александровское 5 Колпашевское 3 Кедровское 1 Парабельское 1

За последние сутки пожарные ликвидировали восемь очагов в Верхнекетском, Кедровском, Колпашевском и Парабельском лесничествах.

Ограничения и режим опасности

Особый противопожарный режим теперь действует до 31 августа. Этот статус запрещает разводить открытый огонь на лесных территориях региона. На данный момент класс пожарной опасности оценивается как средний (3,1).

Ситуация в области остается напряженной: с 13 июня здесь введен режим ЧС. Пик возгораний пришелся на 23 июня, когда из-за жары и засухи фиксировали 60 пожаров.

Помощь федеральных служб

Для борьбы с огнем в Томскую область направили более 270 специалистов российской Авиалесоохраны. Пожарные прибыли из семи регионов России:

Сибирь и Дальний Восток: Иркутская, Новосибирская, Омская области и Хабаровский край;

Приволжье и Северо-Запад: Кировская, Мурманская и Архангельская области.

"Действуют по состоянию на понедельник 38 лесных пожаров на территории Александровского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского и Парабельского лесничеств", — сообщили в пресс-службе облдепартамента лесного хозяйства.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова