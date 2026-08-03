Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выплаты почетным донорам и пострадавшим от вакцинации в Пензенской области станут автоматическими
Симфония сока, чесночного духа и нежности: сочные баклажанные кармашки к вечернему столу
В Пензенской области обновляют инфраструктуру школ и колледжей перед учебным годом
Смертоносный вирус из США маскируется под грипп и поражает внутренние органы
Свежая горбуша по 150 рублей появилась в продаже в Южно-Сахалинске
Кадровый голод в медицине Забайкалья угрожает доступности помощи населению
Хабаровский край ввел в эксплуатацию санитарный самолет с медицинским модулем
Компания в Якутии выплатит 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота
Ремонт федеральной трассы в Камчатском крае приведет к ограничению движения

Томская область продлила особый противопожарный режим до 31 августа

Россия » Сибирь » Томск

В Томской области зафиксировали 38 лесных пожаров. Из-за риска появления новых очагов в регионе продлили особый противопожарный режим до конца августа, сообщили в департаменте лесного хозяйства.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Распределение пожаров по районам

Наибольшее количество активных возгораний сосредоточено в Верхнекетском лесничестве — здесь действуют 19 пожаров. В Каргасокском районе зафиксировали девять очагов, в Александровском — пять.

В Колпашевском лесничестве горят три участка, по одному пожару отмечено в Кедровском и Парабельском районах. Шесть возгораний удалось локализовать: пять в Верхнекетском и одно в Кедровском лесничествах.

Лесничество Количество пожаров
Верхнекетское 19
Каргасокское 9
Александровское 5
Колпашевское 3
Кедровское 1
Парабельское 1

За последние сутки пожарные ликвидировали восемь очагов в Верхнекетском, Кедровском, Колпашевском и Парабельском лесничествах.

Ограничения и режим опасности

Особый противопожарный режим теперь действует до 31 августа. Этот статус запрещает разводить открытый огонь на лесных территориях региона. На данный момент класс пожарной опасности оценивается как средний (3,1).

Ситуация в области остается напряженной: с 13 июня здесь введен режим ЧС. Пик возгораний пришелся на 23 июня, когда из-за жары и засухи фиксировали 60 пожаров.

Помощь федеральных служб

Для борьбы с огнем в Томскую область направили более 270 специалистов российской Авиалесоохраны. Пожарные прибыли из семи регионов России:

  • Сибирь и Дальний Восток: Иркутская, Новосибирская, Омская области и Хабаровский край;
  • Приволжье и Северо-Запад: Кировская, Мурманская и Архангельская области.

"Действуют по состоянию на понедельник 38 лесных пожаров на территории Александровского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского и Парабельского лесничеств", — сообщили в пресс-службе облдепартамента лесного хозяйства.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Недвижимость
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Пензенская область
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Свежая горбуша по 150 рублей появилась в продаже в Южно-Сахалинске
Кадровый голод в медицине Забайкалья угрожает доступности помощи населению
Хабаровский край ввел в эксплуатацию санитарный самолет с медицинским модулем
Компания в Якутии выплатит 6,5 млн рублей за незаконную добычу золота
Ремонт федеральной трассы в Камчатском крае приведет к ограничению движения
Экономика Узбекистана под угрозой из-за зависимости от импорта зерна и газа
В Омске владельцы частных домов могут получить до 212 тысяч рублей за переход на газ
В Новосибирской области зафиксирован рост числа обращений из-за укусов клещей
В Рязани в августе отключат горячую воду в трех районах города
Томская область продлила особый противопожарный режим до 31 августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.