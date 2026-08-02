В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ

Жители Пензы и Неверкинского района временно останутся без газа из-за плановых ремонтов на сетях. График отключений подготовила ресурсоснабжающая компания.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ газ

В Пензе работы пройдут 8 августа. Газ отключат с 08:00 до 20:00. Ранее эти мероприятия переносили на другую дату. Ограничения затронут дома на следующих улицах:

Кураева;

Ключевского;

Захарова;

Мироносицкой;

Максима Радищева;

Прогулочной;

Беговой;

Космодемьянской.

Второе отключение затронет Неверкинский район 12 августа. Специалисты будут работать с 09:00 до 17:00. В этот период подача газа прекратится в селах Демино, Кунчерово и Октябрьское.

Дата Время Локация 8 августа 08:00 — 20:00 Пенза (ряд улиц) 12 августа 09:00 — 17:00 с. Демино, Кунчерово, Октябрьское

В ресурсоснабжающей организации пояснили: как только ремонт закончится и газ поступит в распределительные сети, специалисты начнут подключать абонентов.

Ответы на популярные вопросы

Как быстро вернут газ после ремонта?

Подача ресурса возобновится сразу после завершения технических работ и проверки сетей. Специалисты подключат дома последовательно.

Что делать, если газ не появился после указанного времени?

Рекомендуется обратиться в диспетчерскую службу вашей ресурсоснабжающей организации для уточнения статуса работ по вашему адресу.