В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ

Жители Пензы и Неверкинского района временно останутся без газа из-за плановых ремонтов на сетях. График отключений подготовила ресурсоснабжающая компания.
В Пензе работы пройдут 8 августа. Газ отключат с 08:00 до 20:00. Ранее эти мероприятия переносили на другую дату. Ограничения затронут дома на следующих улицах:
Второе отключение затронет Неверкинский район 12 августа. Специалисты будут работать с 09:00 до 17:00. В этот период подача газа прекратится в селах Демино, Кунчерово и Октябрьское.
|Дата
|Время
|Локация
|8 августа
|08:00 — 20:00
|Пенза (ряд улиц)
|12 августа
|09:00 — 17:00
|с. Демино, Кунчерово, Октябрьское
В ресурсоснабжающей организации пояснили: как только ремонт закончится и газ поступит в распределительные сети, специалисты начнут подключать абонентов.
Подача ресурса возобновится сразу после завершения технических работ и проверки сетей. Специалисты подключат дома последовательно.
Рекомендуется обратиться в диспетчерскую службу вашей ресурсоснабжающей организации для уточнения статуса работ по вашему адресу.
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