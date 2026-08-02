Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей

В деревне Анкудиновка Кстовского района построят новую поликлинику для взрослых и детей. Закупку на полный цикл работ — от проектирования до ввода здания в эксплуатацию — разместило ГКУ "Нижегородстройзаказчик".
Новый медцентр рассчитан на 500 посещений за смену: 270 приемов для взрослых и 230 для детей. Учреждение будет работать в две смены, что позволит увеличить охват пациентов.
|Параметр
|Значение
|Общая стоимость контракта
|883,8 млн рублей
|Срок завершения работ
|до 1 мая 2028 года
|Общая площадь здания
|около 7 200 кв. м
|Площадь участка
|13 460 кв. м
|Этажность
|5 этажей (включая подземный)
Смета распределена так: 30 млн рублей направят на инженерные изыскания и проектную документацию, остальные 853,8 млн рублей пойдут на строительно-монтажные работы. Проект финансируют из федерального и областного бюджетов через Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2026-2028 годы.
Подрядчик должен будет провести все изыскания, согласовать документацию с госэкспертизой и сдать объект в эксплуатацию. Точные технические показатели здания уточнят в ходе проектирования.
Заявки на участие принимают до 17 августа, итоги подведут 20 августа.
"Строительство новой поликлиники в Кстовском районе позволит разгрузить существующие медицинские мощности и обеспечить жителей качественной первичной помощью ближе к дому", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.