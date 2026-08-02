Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом
500 тысяч рублей и настоящий 4х4: какие старые внедорожники еще способны покорять грязь
Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений
Неожиданный удар по АвтоВАЗу: импортный аналог легендарного Polo предложили по цене Весты
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей
В станице Курской создают современное пространство для отдыха и спорта

Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В деревне Анкудиновка Кстовского района построят новую поликлинику для взрослых и детей. Закупку на полный цикл работ — от проектирования до ввода здания в эксплуатацию — разместило ГКУ "Нижегородстройзаказчик".

Врач и пациент
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач и пациент

Новый медцентр рассчитан на 500 посещений за смену: 270 приемов для взрослых и 230 для детей. Учреждение будет работать в две смены, что позволит увеличить охват пациентов.

Параметр Значение
Общая стоимость контракта 883,8 млн рублей
Срок завершения работ до 1 мая 2028 года
Общая площадь здания около 7 200 кв. м
Площадь участка 13 460 кв. м
Этажность 5 этажей (включая подземный)

Смета распределена так: 30 млн рублей направят на инженерные изыскания и проектную документацию, остальные 853,8 млн рублей пойдут на строительно-монтажные работы. Проект финансируют из федерального и областного бюджетов через Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2026-2028 годы.

Подрядчик должен будет провести все изыскания, согласовать документацию с госэкспертизой и сдать объект в эксплуатацию. Точные технические показатели здания уточнят в ходе проектирования.

Заявки на участие принимают до 17 августа, итоги подведут 20 августа.

"Строительство новой поликлиники в Кстовском районе позволит разгрузить существующие медицинские мощности и обеспечить жителей качественной первичной помощью ближе к дому", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Красота и стиль
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Популярное
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше

Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.

Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом
500 тысяч рублей и настоящий 4х4: какие старые внедорожники еще способны покорять грязь
Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений
Неожиданный удар по АвтоВАЗу: импортный аналог легендарного Polo предложили по цене Весты
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей
В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей
В станице Курской создают современное пространство для отдыха и спорта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.