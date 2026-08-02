Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей

В деревне Анкудиновка Кстовского района построят новую поликлинику для взрослых и детей. Закупку на полный цикл работ — от проектирования до ввода здания в эксплуатацию — разместило ГКУ "Нижегородстройзаказчик".

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач и пациент

Новый медцентр рассчитан на 500 посещений за смену: 270 приемов для взрослых и 230 для детей. Учреждение будет работать в две смены, что позволит увеличить охват пациентов.

Параметр Значение Общая стоимость контракта 883,8 млн рублей Срок завершения работ до 1 мая 2028 года Общая площадь здания около 7 200 кв. м Площадь участка 13 460 кв. м Этажность 5 этажей (включая подземный)

Смета распределена так: 30 млн рублей направят на инженерные изыскания и проектную документацию, остальные 853,8 млн рублей пойдут на строительно-монтажные работы. Проект финансируют из федерального и областного бюджетов через Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2026-2028 годы.

Подрядчик должен будет провести все изыскания, согласовать документацию с госэкспертизой и сдать объект в эксплуатацию. Точные технические показатели здания уточнят в ходе проектирования.

Заявки на участие принимают до 17 августа, итоги подведут 20 августа.

"Строительство новой поликлиники в Кстовском районе позволит разгрузить существующие медицинские мощности и обеспечить жителей качественной первичной помощью ближе к дому", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов