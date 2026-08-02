В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей

В одиннадцати населенных пунктах Саратова и области обновили системы водоснабжения. На модернизацию инженерных сетей из областного бюджета направили 39 млн рублей. Изменения затронули жителей Энгельсского, Федоровского районов и сельских территорий областного центра — всего около 6 тысяч человек.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Трубопровод в лесу, ведущий к промышленной станции

Район / Населенный пункт Вид работ Саратов (пос. Сельхозтехника, с. Синенькие, с. Поповка) Монтаж новых водонапорных башен Саратов (пос. Хмелевка) Строительство скважины Федоровский район (с. Калуга, с. Никольское) Капитальный ремонт артезианских скважин Энгельсский район (с. Широкополье, с. Титоренко) Бурение новых скважин

Особое внимание уделили Федоровскому району. В селах Калуга и Никольском отремонтировали две артезианские скважины, которые работали более 30 лет. Вода из этих источников поступает в частные дома, а также в школы, детские сады, ФАПы и культурные центры.

"Вопросами улучшения качества водоснабжения в районах области занимаемся на системной основе. Эта тема также является одним из приоритетов Народной программы, которая направлена на развитие наших сел", — сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, средства из резервного фонда уже выделили еще семи муниципалитетам для ремонта коммуникаций и систем водообеспечения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов