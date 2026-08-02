Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом
500 тысяч рублей и настоящий 4х4: какие старые внедорожники еще способны покорять грязь
Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений
Неожиданный удар по АвтоВАЗу: импортный аналог легендарного Polo предложили по цене Весты
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей
В станице Курской создают современное пространство для отдыха и спорта

В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей

Россия » Поволжье » Саратов

В одиннадцати населенных пунктах Саратова и области обновили системы водоснабжения. На модернизацию инженерных сетей из областного бюджета направили 39 млн рублей. Изменения затронули жителей Энгельсского, Федоровского районов и сельских территорий областного центра — всего около 6 тысяч человек.

Трубопровод в лесу, ведущий к промышленной станции
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Трубопровод в лесу, ведущий к промышленной станции
Район / Населенный пункт Вид работ
Саратов (пос. Сельхозтехника, с. Синенькие, с. Поповка) Монтаж новых водонапорных башен
Саратов (пос. Хмелевка) Строительство скважины
Федоровский район (с. Калуга, с. Никольское) Капитальный ремонт артезианских скважин
Энгельсский район (с. Широкополье, с. Титоренко) Бурение новых скважин

Особое внимание уделили Федоровскому району. В селах Калуга и Никольском отремонтировали две артезианские скважины, которые работали более 30 лет. Вода из этих источников поступает в частные дома, а также в школы, детские сады, ФАПы и культурные центры.

"Вопросами улучшения качества водоснабжения в районах области занимаемся на системной основе. Эта тема также является одним из приоритетов Народной программы, которая направлена на развитие наших сел", — сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, средства из резервного фонда уже выделили еще семи муниципалитетам для ремонта коммуникаций и систем водообеспечения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Красота и стиль
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Популярное
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше

Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.

Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом
500 тысяч рублей и настоящий 4х4: какие старые внедорожники еще способны покорять грязь
Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений
Неожиданный удар по АвтоВАЗу: импортный аналог легендарного Polo предложили по цене Весты
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей
В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей
В станице Курской создают современное пространство для отдыха и спорта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.