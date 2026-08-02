В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей

В одиннадцати населенных пунктах Саратова и области обновили системы водоснабжения. На модернизацию инженерных сетей из областного бюджета направили 39 млн рублей. Изменения затронули жителей Энгельсского, Федоровского районов и сельских территорий областного центра — всего около 6 тысяч человек.
|Район / Населенный пункт
|Вид работ
|Саратов (пос. Сельхозтехника, с. Синенькие, с. Поповка)
|Монтаж новых водонапорных башен
|Саратов (пос. Хмелевка)
|Строительство скважины
|Федоровский район (с. Калуга, с. Никольское)
|Капитальный ремонт артезианских скважин
|Энгельсский район (с. Широкополье, с. Титоренко)
|Бурение новых скважин
Особое внимание уделили Федоровскому району. В селах Калуга и Никольском отремонтировали две артезианские скважины, которые работали более 30 лет. Вода из этих источников поступает в частные дома, а также в школы, детские сады, ФАПы и культурные центры.
"Вопросами улучшения качества водоснабжения в районах области занимаемся на системной основе. Эта тема также является одним из приоритетов Народной программы, которая направлена на развитие наших сел", — сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По словам главы региона, средства из резервного фонда уже выделили еще семи муниципалитетам для ремонта коммуникаций и систем водообеспечения.
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