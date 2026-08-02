В станице Курской создают современное пространство для отдыха и спорта

В станице Курской Ставропольского края обновляют центральный парк. На работы выделили 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Рабочие уже уложили брусчатку, расставили лавочки, урны и смонтировали систему освещения. Сейчас строители устанавливают садовые качели с навесами, обустраивают площадки для спорта и детских игр. Также территорию озеленят и дополнят арт-объектами.
|Этап работ
|Источник финансирования / Программа
|Первый (завершен)
|Инициативное бюджетирование
|Второй (в процессе)
|Регпроект "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Инфраструктура для жизни")
Обновление парка создаст в станице современное пространство для отдыха жителей и гостей, что важно для развития местной социальной инфраструктуры.
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