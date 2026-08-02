В станице Курской создают современное пространство для отдыха и спорта

В станице Курской Ставропольского края обновляют центральный парк. На работы выделили 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Парковая аллея

Рабочие уже уложили брусчатку, расставили лавочки, урны и смонтировали систему освещения. Сейчас строители устанавливают садовые качели с навесами, обустраивают площадки для спорта и детских игр. Также территорию озеленят и дополнят арт-объектами.

Этап работ Источник финансирования / Программа Первый (завершен) Инициативное бюджетирование Второй (в процессе) Регпроект "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Инфраструктура для жизни")

Обновление парка создаст в станице современное пространство для отдыха жителей и гостей, что важно для развития местной социальной инфраструктуры.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова