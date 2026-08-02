Новая школа на 1100 мест в Саратове поможет отменить обучение в две смены

В Ленинском районе Саратова строят новую школу на 1100 мест, названную в честь героев специальной военной операции. Объект призван ликвидировать проблему переполненных классов и отменить обучение детей в две смены.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Встреча с учителем в школе

Педагог и общественный наблюдатель Анастасия Морозова проверила ход работ на стройплощадке 2 августа. Основные силы строителей сейчас сосредоточены на главном учебном корпусе: возводят стены, монтируют плиты перекрытия и прокладывают внутренние электрические сети.

Объект / Этап Текущее состояние Стены главного корпуса Выложили более 6 тыс. кубометров из 9 тыс. предусмотренных проектом Бассейн Установили стальные фермы и прогоны (более 5 тонн стали), уложили профлист, монтируют теплый пол Спортивное ядро Завершили обратную засыпку и уплотнение грунта

"Кирпичная кладка идет полным ходом. Внутри активно делают стяжку пола на втором и третьем этажах", — сообщила Анастасия Морозова.

Строительство учреждения началось осенью прошлого года. Запуск школы позволит разгрузить образовательную инфраструктуру района и обеспечить детям комфортные условия обучения в одну смену.