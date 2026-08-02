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ХМАО вошел в число 25 регионов России с выплатами свыше 100 тысяч рублей

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Средняя зарплата в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам мая 2026 года достигла 149,2 тысячи рублей. Регион вошел в число 25 субъектов России, где средние выплаты работникам превысили отметку в 100 тысяч рублей.

Девушка с заработной платой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с заработной платой

Наиболее высокие показатели зафиксировали северные территории и столица. Лидирующую позицию заняла Чукотка — там средний заработок составил 260,7 тысячи рублей. Следом идут Магаданская область (214,5 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (205,4 тысячи).

Регион Средняя зарплата (руб.)
Чукотка 260 700
Магаданская область 214 500
ЯНАО 205 400
ХМАО 149 200
Московская область 131 100
Санкт-Петербург 128 700
Красноярский край 122 600

Помимо лидеров, выплаты выше 150 тысяч рублей зафиксировали в Москве, Якутии, Ненецком АО, на Камчатке, Сахалине и в Мурманской области.

Высокий уровень доходов жителей ХМАО коррелирует с социальными показателями региона: ранее округ также вошел в пятерку лидеров России по размеру средних пенсионных выплат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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