ХМАО вошел в число 25 регионов России с выплатами свыше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам мая 2026 года достигла 149,2 тысячи рублей. Регион вошел в число 25 субъектов России, где средние выплаты работникам превысили отметку в 100 тысяч рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с заработной платой

Наиболее высокие показатели зафиксировали северные территории и столица. Лидирующую позицию заняла Чукотка — там средний заработок составил 260,7 тысячи рублей. Следом идут Магаданская область (214,5 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (205,4 тысячи).

Регион Средняя зарплата (руб.) Чукотка 260 700 Магаданская область 214 500 ЯНАО 205 400 ХМАО 149 200 Московская область 131 100 Санкт-Петербург 128 700 Красноярский край 122 600

Помимо лидеров, выплаты выше 150 тысяч рублей зафиксировали в Москве, Якутии, Ненецком АО, на Камчатке, Сахалине и в Мурманской области.

Высокий уровень доходов жителей ХМАО коррелирует с социальными показателями региона: ранее округ также вошел в пятерку лидеров России по размеру средних пенсионных выплат.