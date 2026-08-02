ХМАО вошел в число 25 регионов России с выплатами свыше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам мая 2026 года достигла 149,2 тысячи рублей. Регион вошел в число 25 субъектов России, где средние выплаты работникам превысили отметку в 100 тысяч рублей.
Наиболее высокие показатели зафиксировали северные территории и столица. Лидирующую позицию заняла Чукотка — там средний заработок составил 260,7 тысячи рублей. Следом идут Магаданская область (214,5 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (205,4 тысячи).
|Регион
|Средняя зарплата (руб.)
|Чукотка
|260 700
|Магаданская область
|214 500
|ЯНАО
|205 400
|ХМАО
|149 200
|Московская область
|131 100
|Санкт-Петербург
|128 700
|Красноярский край
|122 600
Помимо лидеров, выплаты выше 150 тысяч рублей зафиксировали в Москве, Якутии, Ненецком АО, на Камчатке, Сахалине и в Мурманской области.
Высокий уровень доходов жителей ХМАО коррелирует с социальными показателями региона: ранее округ также вошел в пятерку лидеров России по размеру средних пенсионных выплат.
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