Смена вокзала в Москве сократит время в пути для пассажиров из Псковской области

Пассажиры поездов №61/62, следующих из Пскова и Великих Лук в Москву, с 25 октября заметят сокращение времени в пути. Маршрут состава изменится: вместо Белорусского вокзала поезд будет прибывать на Курский.
По новому графику состав прибудет в столицу в 5:25 и отправится дальше по маршруту в 5:45. Остановка в Ржеве станет технической — время стоянки там сократится с часа до шести минут. На пути к Орлу поезд дополнительно зайдет в Тулу и Мценск.
|Показатель
|Значение
|Время в пути (Великие Луки — Москва)
|9 часов 25 минут (вместо 11:18)
|Конечный пункт в Москве
|Курский вокзал
|Экономия времени
|почти 2 часа
Для жителей Псковской области и западных регионов это изменение упрощает логистику. С 2021 года, после закрытия Рижского вокзала, поезд направляли на Белорусский. Это вынудило состав идти через Вязьму, что удлинило путь и отменило остановки в Зубцове, Погорелом Городище, Княжьих горах и Волоколамске.
Расписание на обратный рейс еще не опубликовано. Также остается открытым вопрос о том, станет ли поезд курсировать чаще — сейчас он выходит из Пскова или Великих Лук от трех до пяти раз в неделю в зависимости от сезона.
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