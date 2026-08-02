Поезда Ласточка и составы дальнего следования изменят время отправления в Смоленске

С 1 сентября 2026 года в Смоленской области изменится график движения пригородных и дальних поездов. Корректировки коснутся 11 региональных маршрутов, скоростных поездов "Ласточка" и части составов дальнего следования.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути и город

Пересмотрено время отправления и прибытия поездов. Для жителей области это означает необходимость заранее проверять актуальное расписание, чтобы избежать опозданий на работу или пересадки.

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Актуальные данные появятся на официальных сайтах железнодорожных компаний, в информационных системах и билетных кассах.