Поезда Ласточка и составы дальнего следования изменят время отправления в Смоленске

С 1 сентября 2026 года в Смоленской области изменится график движения пригородных и дальних поездов. Корректировки коснутся 11 региональных маршрутов, скоростных поездов "Ласточка" и части составов дальнего следования.
Пересмотрено время отправления и прибытия поездов. Для жителей области это означает необходимость заранее проверять актуальное расписание, чтобы избежать опозданий на работу или пересадки.
|Категория поездов
|Суть изменений
|Пригородные
|Смещение времени отправления и прибытия 11 поездов
|"Ласточки" и дальние
|Корректировка графика движения ряда составов
Актуальные данные появятся на официальных сайтах железнодорожных компаний, в информационных системах и билетных кассах.
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