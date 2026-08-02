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В Севастополе изъяли партию нелегальных сигарет на девять миллионов рублей

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе полицейские пресекли торговлю нелегальными сигаретами. У 28-летнего местного жителя изъяли партию табачной продукции без маркировки, стоимость которой оценивают более чем в девять миллионов рублей.

Сигареты
Фото: www.freepik.com by atlascompany is licensed under Free More info
Сигареты

Мужчину задержали в арендованной квартире. В операции участвовали сотрудники управления экономической безопасности полиции и бойцы ОМОН Росгвардии.

По данным следствия, бизнес работал около года. Подозреваемый продавал сигареты прямо из автомобиля на территории вещевого рынка. Схему заработка он подсмотрел у родственника, после чего нашел поставщиков через мессенджеры.

Нелегальный товар привозили транспортные компании. Оплату мужчина переводил на банковские карты либо отдавал наличными курьерам. Чтобы не привлекать внимание силовиков, он часто менял арендованные гаражи и автомобили.

"Из соображений конспирации молодой человек регулярно менял арендованные гаражи и транспорт", — сообщили в полиции.

В ходе обыска в одном из гаражей и в машине оперативники обнаружили 69 тысяч пачек сигарет разных марок. Вся партия оказалась без обязательных кодов маркировки, поэтому её изъяли.

Показатель Данные
Объем изъятого товара 69 тысяч пачек сигарет
Оценочная стоимость Свыше 9 млн рублей
Статья УК РФ ч. 6 ст. 171.1 (немаркированные товары)

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают маршруты поставки контрафакта в Севастополь и ищут сообщников.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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