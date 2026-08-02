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В Симферополе создали нейрохирургический блок для помощи при травмах мозга

Россия » Юг » Симферополь

Шестая городская больница Симферополя стала основным центром экстренной помощи при нейротравмах в Крыму. Здесь лечат пациентов с тяжелыми повреждениями головного и спинного мозга.

Пожилой врач в голубом халате надевает белый напальчник перед операцией
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой врач в голубом халате надевает белый напальчник перед операцией

Об этом рассказал заведующий отделением нейрохирургии ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6" Константин Сёмкин.

"Современная крымская медицина оснащена практически всем. Самая крупная больница — это республиканская больница имени Семашко, но именно экстренной помощью при нейротравме занимается 6-я городская больница", — сообщил Константин Сёмкин.

Для работы с тяжелыми травмами в учреждении создали профильный нейрохирургический блок на 30 коек и реанимационное отделение. Врачи используют компьютерную и магнитно-резонансную томографию, операционные микроскопы и системы навигации для проведения сложных операций.

Ресурс больницы Параметры и оборудование
Специализированное отделение 30 койко-мест
Диагностика КТ, МРТ
Хирургический инструментарий Операционные микроскопы, навигационные системы

По словам медика, квалификация местных нейрохирургов выше средних показателей по стране. Это позволяет оказывать полный спектр помощи пациентам с повреждениями нервной системы без необходимости перевода в другие центры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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