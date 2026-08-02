Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов

Большекаменский районный суд вынес приговор руководству консервного завода. Гендиректор, финансовый директор и заведующий производством признаны виновными в мошенничестве: предприятие выпускало консервы из дешевой сардины иваси, но маркировало их как дорогую тихоокеанскую сайру.

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Схема строилась на разнице в рыночной стоимости сырья. Иваси стоит значительно дешевле сайры, что позволяло заводу занижать затраты на закупку рыбы и получать повышенную прибыль при реализации готовой продукции по цене премиального продукта.

Для жителей Приморья такая подмена означает не только финансовый обман, но и риск получить продукт с иными вкусовыми и питательными свойствами. В масштабах региона подобные махинации бьют по репутации местной рыбной промышленности, которая напрямую зависит от доверия потребителей и качества экспортных партий.

Объект подмены Роль в схеме Сардина иваси Дешевое сырье, фактически использовавшееся в производстве Тихоокеанская сайра Дорогой продукт, указанный в маркировке для завышения цены