Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нападки на внешность перешли все границы: Юлия Савичева сделала громкое заявление об уходе
Новые требования к такси повлияют на туристов: изменятся перевозка багажа и порядок оплаты
Зеленый перелом без громких побед: как технологии и люди начали менять судьбу планеты
Водители в России теперь могут вернуть часть денег за полис ОСАГО
Бензин в Подмосковье стал роскошью: почему на некоторых АЗС литр АИ-95 взлетел почти до 120 рублей
В Севастополе изъяли партию нелегальных сигарет на девять миллионов рублей
В Симферополе создали нейрохирургический блок для помощи при травмах мозга
Жители Актау останутся без горячей воды до конца августа из-за ремонта сетей
Лесные пожары в Коми за 2026 год уничтожили более 2100 гектаров леса

Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Большекаменский районный суд вынес приговор руководству консервного завода. Гендиректор, финансовый директор и заведующий производством признаны виновными в мошенничестве: предприятие выпускало консервы из дешевой сардины иваси, но маркировало их как дорогую тихоокеанскую сайру.

консервы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
консервы

Схема строилась на разнице в рыночной стоимости сырья. Иваси стоит значительно дешевле сайры, что позволяло заводу занижать затраты на закупку рыбы и получать повышенную прибыль при реализации готовой продукции по цене премиального продукта.

Для жителей Приморья такая подмена означает не только финансовый обман, но и риск получить продукт с иными вкусовыми и питательными свойствами. В масштабах региона подобные махинации бьют по репутации местной рыбной промышленности, которая напрямую зависит от доверия потребителей и качества экспортных партий.

Объект подмены Роль в схеме
Сардина иваси Дешевое сырье, фактически использовавшееся в производстве
Тихоокеанская сайра Дорогой продукт, указанный в маркировке для завышения цены
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Садоводство, цветоводство
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Плечи несут больше лет, чем паспорт: пять способов помогут исправить осанку после 40
Пенсионерка из Акмолинской области осталась без выплат из-за ошибки в документах
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Рынок труда Новгородской области достиг одного из самых низких уровней безработицы
Не успели подать, а уже просят добавки: эта закуска покорит семью вкусом и ароматом
Лишний вес уходит незаметно: Анна Asti нашла способ усмирить аппетит без изнурительных тренировок
Клиенты впали в ярость: скандал с дипломом врача привёл супругу Курбана Омарова в отдел полиции
Овощи больше не превращаются в кашу: новый способ запекания раскрывает вкус баклажанов и цукини
Океан раскрыл тайну гигантов: китовые акулы оказались мастерами скрытой охоты на глубине
Китайский автогигант готовит новый ход: в Россию привезут крупные гибридные кроссоверы Wey
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.