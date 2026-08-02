Лесные пожары в Коми за 2026 год уничтожили более 2100 гектаров леса

В июле 2026 года в Республике Коми зафиксировали 37 лесных пожаров. Огонь уничтожил почти 590 гектаров леса, при этом основная нагрузка легла на Троицко-Печорский район: там произошло 18 возгораний, которые охватили более 480 гектаров.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Выжженный лес после пожара

Ситуация в июле этого года выглядит серьезнее, чем в последние несколько лет, но мягче, чем в пиковые периоды. Если сравнить данные с 2010 года, июль 2026-го занял девятое место в списке самых тяжелых июлей по площади выгоревших территорий. Для сравнения: в самые неудачные годы площадь пожаров за один месяц превышала несколько тысяч гектаров.

За весь 2026 год в республике насчитали 94 лесных пожара, общая площадь которых составила 2161,59 гектара. Огонь затронул почти все части региона, за исключением Воркуты, Сыктывкара, а также Прилузского и Сысольского районов.

Год Площадь сгоревших лесов (га) 2026 2161,59 2025 336,6 2024 303,7 2023 1351,39

Текущий год оказался более опасным для лесного фонда республики, чем любой из трех предыдущих.

"В июле 2026-го в Коми было 37 пожаров общей площадью 589,54 гектара. Сильнее всего пострадал Троицко-Печорский район", — сообщили в информационно-аналитической системе «Лесные пожары».

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов