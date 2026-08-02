Лесные пожары в Коми за 2026 год уничтожили более 2100 гектаров леса

В июле 2026 года в Республике Коми зафиксировали 37 лесных пожаров. Огонь уничтожил почти 590 гектаров леса, при этом основная нагрузка легла на Троицко-Печорский район: там произошло 18 возгораний, которые охватили более 480 гектаров.
Ситуация в июле этого года выглядит серьезнее, чем в последние несколько лет, но мягче, чем в пиковые периоды. Если сравнить данные с 2010 года, июль 2026-го занял девятое место в списке самых тяжелых июлей по площади выгоревших территорий. Для сравнения: в самые неудачные годы площадь пожаров за один месяц превышала несколько тысяч гектаров.
За весь 2026 год в республике насчитали 94 лесных пожара, общая площадь которых составила 2161,59 гектара. Огонь затронул почти все части региона, за исключением Воркуты, Сыктывкара, а также Прилузского и Сысольского районов.
|Год
|Площадь сгоревших лесов (га)
|2026
|2161,59
|2025
|336,6
|2024
|303,7
|2023
|1351,39
Текущий год оказался более опасным для лесного фонда республики, чем любой из трех предыдущих.
"В июле 2026-го в Коми было 37 пожаров общей площадью 589,54 гектара. Сильнее всего пострадал Троицко-Печорский район", — сообщили в информационно-аналитической системе «Лесные пожары».
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