Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые требования к такси повлияют на туристов: изменятся перевозка багажа и порядок оплаты
Зеленый перелом без громких побед: как технологии и люди начали менять судьбу планеты
Водители в России теперь могут вернуть часть денег за полис ОСАГО
Бензин в Подмосковье стал роскошью: почему на некоторых АЗС литр АИ-95 взлетел почти до 120 рублей
В Севастополе изъяли партию нелегальных сигарет на девять миллионов рублей
В Симферополе создали нейрохирургический блок для помощи при травмах мозга
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Жители Актау останутся без горячей воды до конца августа из-за ремонта сетей
Слишком привычный образ: дочь Роберта Паттинсона придумала отцу имя из-за съёмочного грима

Лесные пожары в Коми за 2026 год уничтожили более 2100 гектаров леса

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В июле 2026 года в Республике Коми зафиксировали 37 лесных пожаров. Огонь уничтожил почти 590 гектаров леса, при этом основная нагрузка легла на Троицко-Печорский район: там произошло 18 возгораний, которые охватили более 480 гектаров.

Выжженный лес после пожара
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Выжженный лес после пожара

Ситуация в июле этого года выглядит серьезнее, чем в последние несколько лет, но мягче, чем в пиковые периоды. Если сравнить данные с 2010 года, июль 2026-го занял девятое место в списке самых тяжелых июлей по площади выгоревших территорий. Для сравнения: в самые неудачные годы площадь пожаров за один месяц превышала несколько тысяч гектаров.

За весь 2026 год в республике насчитали 94 лесных пожара, общая площадь которых составила 2161,59 гектара. Огонь затронул почти все части региона, за исключением Воркуты, Сыктывкара, а также Прилузского и Сысольского районов.

Год Площадь сгоревших лесов (га)
2026 2161,59
2025 336,6
2024 303,7
2023 1351,39

Текущий год оказался более опасным для лесного фонда республики, чем любой из трех предыдущих.

"В июле 2026-го в Коми было 37 пожаров общей площадью 589,54 гектара. Сильнее всего пострадал Троицко-Печорский район", — сообщили в информационно-аналитической системе «Лесные пожары».

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Собаки
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Плечи несут больше лет, чем паспорт: пять способов помогут исправить осанку после 40
Пенсионерка из Акмолинской области осталась без выплат из-за ошибки в документах
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Рынок труда Новгородской области достиг одного из самых низких уровней безработицы
Не успели подать, а уже просят добавки: эта закуска покорит семью вкусом и ароматом
Лишний вес уходит незаметно: Анна Asti нашла способ усмирить аппетит без изнурительных тренировок
Клиенты впали в ярость: скандал с дипломом врача привёл супругу Курбана Омарова в отдел полиции
Овощи больше не превращаются в кашу: новый способ запекания раскрывает вкус баклажанов и цукини
Океан раскрыл тайну гигантов: китовые акулы оказались мастерами скрытой охоты на глубине
Китайский автогигант готовит новый ход: в Россию привезут крупные гибридные кроссоверы Wey
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.