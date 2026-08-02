Рынок труда Новгородской области достиг одного из самых низких уровней безработицы

В Новгородской области зафиксирован один из низчайших в стране уровней безработицы — 1%. Такие данные приводит Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России» за июнь 2026 года, о чём сообщает ТАСС.
Показатель в 1% зафиксирован также в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае и Республике Хакасия. Ещё ниже — 0,9% — уровень безработицы в Калужской и Нижегородской областях. В среднем по России он составляет 2,2%.
Низкая безработица означает, что почти все трудоспособные жители области, желающие работать, имеют занятие. Для региона это говорит о стабильности рынка труда и сохранении кадров на предприятиях.
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