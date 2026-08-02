Рынок труда Новгородской области достиг одного из самых низких уровней безработицы

В Новгородской области зафиксирован один из низчайших в стране уровней безработицы — 1%. Такие данные приводит Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России» за июнь 2026 года, о чём сообщает ТАСС.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Урок в компьютерном классе

Показатель в 1% зафиксирован также в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае и Республике Хакасия. Ещё ниже — 0,9% — уровень безработицы в Калужской и Нижегородской областях. В среднем по России он составляет 2,2%.

Низкая безработица означает, что почти все трудоспособные жители области, желающие работать, имеют занятие. Для региона это говорит о стабильности рынка труда и сохранении кадров на предприятиях.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов