Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области

В Ульяновской области запущена масштабная реформа технического учёта жилья: государство возвращает под свой контроль архивы БТИ и вводит обязательные платные технические паспорта для любой перепланировки. Реформа закрывает пробел, существовавший с 2013 года, когда детального учёта состояния домов фактически не велось.
С 2013 года система детального учёта жилья в стране фактически не работала. Зданиям выдавали лишь кадастровые паспорта — документы, подтверждающие лишь факт существования объекта. Технический паспорт же является подробной "медицинской картой" дома: в нём зафиксированы износ, переделки и реальное состояние несущих конструкций.
Без таких "медкарт" государство не могло планировать капитальный ремонт обоснованно. Попытки заставить застройщиков и управляющие компании добровольно заполнять электронные паспорта домов провалились. Поэтому Правительство РФ решило воссоздать единую систему государственного технического учёта на цифровой платформе ГИС ЖКХ.
Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, новая база данных позволит властям видеть реальную картину: из чего состоит жилой фонд, сколько он стоит и в каком состоянии находится.
Главное нововведение — строгий государственный контроль за изменениями внутри квартир. Теперь за оформление технического паспорта придётся платить из своего кармана.
Министр имущественных отношений Ульяновской области Олег Ягфаров пояснил: технический паспорт станет обязательным для трёх операций:
Раньше закон не требовал техпаспорта для этих действий. Единые тарифы на изготовление новых документов вскоре утвердят государственные органы.
Чтобы наполнить цифровую базу историческими данными, государству нужно забрать архивы. После 2013 года большинство БТИ в стране закрылись, а ульяновское БТИ в Молочном переулке выжило, но стало акционерным обществом. По закону важнейшие документы не могут храниться в частных руках.
Сейчас ульяновское БТИ сливают с областным государственным учреждением. Физически организация останется по старому адресу, но вывеска и форма управления изменятся.
Главный вызов — оцифровка. Только в Ульяновской области предстоит перевести в электронный вид более 25 тысяч бумажных инвентарных дел. Региональные власти уверяют: кадровых и финансовых ресурсов для завершения реформы достаточно.
Реформа технического учёта — это переход от декларативного подхода к управлению жиловым фондом на основе достоверных данных. Введение обязательного техпаспорта при перепланировке защитит не только интересы государства, но и самих собственников: покупатель квартиры получит гарантию, что снос несущей стены не остался "на честном слове" предыдущего владельца.
Для рынка недвижимости это значит рост прозрачности сделок. Банки и страховщики получат надёжный инструмент оценки залога и рисков. Главный вызов сейчас — качество оцифровки архивов. Если исторические данные внесут с ошибками, "медицинская карта" дома будет врать. Регионам придётся вложиться не только в сканирование, а в верификацию данных на месте.
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