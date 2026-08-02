Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области

В Ульяновской области запущена масштабная реформа технического учёта жилья: государство возвращает под свой контроль архивы БТИ и вводит обязательные платные технические паспорта для любой перепланировки. Реформа закрывает пробел, существовавший с 2013 года, когда детального учёта состояния домов фактически не велось.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Перепланировка квартиры

Почему нужна реформа

С 2013 года система детального учёта жилья в стране фактически не работала. Зданиям выдавали лишь кадастровые паспорта — документы, подтверждающие лишь факт существования объекта. Технический паспорт же является подробной "медицинской картой" дома: в нём зафиксированы износ, переделки и реальное состояние несущих конструкций.

Без таких "медкарт" государство не могло планировать капитальный ремонт обоснованно. Попытки заставить застройщиков и управляющие компании добровольно заполнять электронные паспорта домов провалились. Поэтому Правительство РФ решило воссоздать единую систему государственного технического учёта на цифровой платформе ГИС ЖКХ.

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, новая база данных позволит властям видеть реальную картину: из чего состоит жилой фонд, сколько он стоит и в каком состоянии находится.

Что меняется для собственников

Главное нововведение — строгий государственный контроль за изменениями внутри квартир. Теперь за оформление технического паспорта придётся платить из своего кармана.

Министр имущественных отношений Ульяновской области Олег Ягфаров пояснил: технический паспорт станет обязательным для трёх операций:

перепланировка (перенос или снос стен);

переустройство (перенос инженерных сетей, сантехники);

перевод помещения из жилого фонда в нежилой или наоборот.

Раньше закон не требовал техпаспорта для этих действий. Единые тарифы на изготовление новых документов вскоре утвердят государственные органы.

Архивы переходят к государству

Чтобы наполнить цифровую базу историческими данными, государству нужно забрать архивы. После 2013 года большинство БТИ в стране закрылись, а ульяновское БТИ в Молочном переулке выжило, но стало акционерным обществом. По закону важнейшие документы не могут храниться в частных руках.

Сейчас ульяновское БТИ сливают с областным государственным учреждением. Физически организация останется по старому адресу, но вывеска и форма управления изменятся.

Главный вызов — оцифровка. Только в Ульяновской области предстоит перевести в электронный вид более 25 тысяч бумажных инвентарных дел. Региональные власти уверяют: кадровых и финансовых ресурсов для завершения реформы достаточно.

Экспертное мнение

Реформа технического учёта — это переход от декларативного подхода к управлению жиловым фондом на основе достоверных данных. Введение обязательного техпаспорта при перепланировке защитит не только интересы государства, но и самих собственников: покупатель квартиры получит гарантию, что снос несущей стены не остался "на честном слове" предыдущего владельца.

Для рынка недвижимости это значит рост прозрачности сделок. Банки и страховщики получат надёжный инструмент оценки залога и рисков. Главный вызов сейчас — качество оцифровки архивов. Если исторические данные внесут с ошибками, "медицинская карта" дома будет врать. Регионам придётся вложиться не только в сканирование, а в верификацию данных на месте.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков