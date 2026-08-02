Ярославская область получила рекордную субсидию на центр беспилотников

Ярославская область развивает научно-технологическую базу, чтобы обеспечить заводы региона квалифицированными кадрами. Основной упор делают на создание кампуса "Меркурий" в Рыбинске и развитие беспилотной авиации.

Фото: wikimedia.com by Nickel nitride, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ БПЛА-камикадзе "Ланцет"

Кампус "Меркурий": от документов к стройке

В Рыбинске на базе РГАТУ имени П. А. Соловьева создадут образовательный центр мирового уровня — кампус "Меркурий". Проект уже прошел проверку в Главгосэкспертизе России и получил одобрение Минэкономразвития. Сейчас область ждет результатов отбора Минобрнауки, которые объявят в октябре.

Центр станет единой площадкой для учебы, науки и культуры. Его цель — подготовить инженеров и специалистов под конкретные задачи местных предприятий. За процессом следит региональный штаб, куда вошли представители правительства области, РГАТУ, ПАО "ОДК-Сатурн" и АО "ОДК".

"Последовательно реализуем проекты, которые формируют кадровый потенциал региона и соответствуют запросам нашей промышленности", — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Штаб сосредоточился на обеспечении технологического суверенитета. Речь идет о поиске прорывных решений в энергетическом, морском и авиационном двигателестроении.

"От того, как мы выстроим эту работу сегодня, зависит, насколько регион будет готов к вызовам завтрашнего дня. Мы формируем среду, в которой наука, бизнес и власть действуют сообща", — пояснил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов.

Беспилотники и федеральные субсидии

Параллельно область развивает сектор беспилотных авиационных систем (БАС). Для создания Научно-производственного центра БАС регион получил 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. По объему финансирования Ярославская область заняла первое место среди всех субъектов РФ.

Показатель Значение Объем федеральной субсидии 1,5 млрд рублей Количество закупочных лотов 31 Экономия средств за счет торгов более 100 млн рублей Количество компаний-победителей 23 из 12 регионов

Средства направят на создание технологической инфраструктуры центра. Конкурентный подход при закупках позволил сэкономить более 100 миллионов рублей, а интерес к площадке подтверждают подрядчики из разных частей страны.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов