Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вернуть молодость нельзя, но помочь можно: как поддержать здоровье пожилого добермана
Горькая правда о долголетии: человечество стало дольше болеть перед неизбежным финалом
Volkswagen делает ставку на биопластик из трав: новый материал готовят для автомобилей будущего
Самолет улетел, пока семья стояла в очереди: суд решил, кто заплатит за сорванную поездку
Римляне нашли способ покорять земли быстрее всех: их военный секрет поражает до сих пор
Очереди растут не случайно: китайские автомобили стали намного чаще приезжать в российские сервисы
Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания
Ограничения на посещение общественных мест с собаками в Минске: исключения и правила
Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области

Ярославская область получила рекордную субсидию на центр беспилотников

Россия » Центр » Ярославль

Ярославская область развивает научно-технологическую базу, чтобы обеспечить заводы региона квалифицированными кадрами. Основной упор делают на создание кампуса "Меркурий" в Рыбинске и развитие беспилотной авиации.

БПЛА-камикадзе "Ланцет"
Фото: wikimedia.com by Nickel nitride, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
БПЛА-камикадзе "Ланцет"

Кампус "Меркурий": от документов к стройке

В Рыбинске на базе РГАТУ имени П. А. Соловьева создадут образовательный центр мирового уровня — кампус "Меркурий". Проект уже прошел проверку в Главгосэкспертизе России и получил одобрение Минэкономразвития. Сейчас область ждет результатов отбора Минобрнауки, которые объявят в октябре.

Центр станет единой площадкой для учебы, науки и культуры. Его цель — подготовить инженеров и специалистов под конкретные задачи местных предприятий. За процессом следит региональный штаб, куда вошли представители правительства области, РГАТУ, ПАО "ОДК-Сатурн" и АО "ОДК".

"Последовательно реализуем проекты, которые формируют кадровый потенциал региона и соответствуют запросам нашей промышленности", — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Штаб сосредоточился на обеспечении технологического суверенитета. Речь идет о поиске прорывных решений в энергетическом, морском и авиационном двигателестроении.

"От того, как мы выстроим эту работу сегодня, зависит, насколько регион будет готов к вызовам завтрашнего дня. Мы формируем среду, в которой наука, бизнес и власть действуют сообща", — пояснил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов.

Беспилотники и федеральные субсидии

Параллельно область развивает сектор беспилотных авиационных систем (БАС). Для создания Научно-производственного центра БАС регион получил 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. По объему финансирования Ярославская область заняла первое место среди всех субъектов РФ.

Показатель Значение
Объем федеральной субсидии 1,5 млрд рублей
Количество закупочных лотов 31
Экономия средств за счет торгов более 100 млн рублей
Количество компаний-победителей 23 из 12 регионов

Средства направят на создание технологической инфраструктуры центра. Конкурентный подход при закупках позволил сэкономить более 100 миллионов рублей, а интерес к площадке подтверждают подрядчики из разных частей страны.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Домашние животные
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Последние материалы
Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания
Ограничения на посещение общественных мест с собаками в Минске: исключения и правила
Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области
Россия оказалась в неожиданном окружении: итоги мирового аудита изменили привычную иерархию
Инспекторы нашли повод для санкций: обычная поездка на чужом авто обернется протоколом
Минтранс изменит порядок провозки вещей в такси и городском транспорте
Ярославская область получила рекордную субсидию на центр беспилотников
Медицинский терминал с ИИ в Пензе анализирует здоровье по лицу за 15 секунд
Лето в стеклянной банке: главный секрет прозрачного малинового компота без мутного осадка
Кабачок снова удивил: обычный овощ превратились в крем-суп с плотной эмульсией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.