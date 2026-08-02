Ярославская область получила рекордную субсидию на центр беспилотников

Ярославская область развивает научно-технологическую базу, чтобы обеспечить заводы региона квалифицированными кадрами. Основной упор делают на создание кампуса "Меркурий" в Рыбинске и развитие беспилотной авиации.
В Рыбинске на базе РГАТУ имени П. А. Соловьева создадут образовательный центр мирового уровня — кампус "Меркурий". Проект уже прошел проверку в Главгосэкспертизе России и получил одобрение Минэкономразвития. Сейчас область ждет результатов отбора Минобрнауки, которые объявят в октябре.
Центр станет единой площадкой для учебы, науки и культуры. Его цель — подготовить инженеров и специалистов под конкретные задачи местных предприятий. За процессом следит региональный штаб, куда вошли представители правительства области, РГАТУ, ПАО "ОДК-Сатурн" и АО "ОДК".
"Последовательно реализуем проекты, которые формируют кадровый потенциал региона и соответствуют запросам нашей промышленности", — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Штаб сосредоточился на обеспечении технологического суверенитета. Речь идет о поиске прорывных решений в энергетическом, морском и авиационном двигателестроении.
"От того, как мы выстроим эту работу сегодня, зависит, насколько регион будет готов к вызовам завтрашнего дня. Мы формируем среду, в которой наука, бизнес и власть действуют сообща", — пояснил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов.
Параллельно область развивает сектор беспилотных авиационных систем (БАС). Для создания Научно-производственного центра БАС регион получил 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. По объему финансирования Ярославская область заняла первое место среди всех субъектов РФ.
|Показатель
|Значение
|Объем федеральной субсидии
|1,5 млрд рублей
|Количество закупочных лотов
|31
|Экономия средств за счет торгов
|более 100 млн рублей
|Количество компаний-победителей
|23 из 12 регионов
Средства направят на создание технологической инфраструктуры центра. Конкурентный подход при закупках позволил сэкономить более 100 миллионов рублей, а интерес к площадке подтверждают подрядчики из разных частей страны.
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