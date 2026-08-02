Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Volkswagen делает ставку на биопластик из трав: новый материал готовят для автомобилей будущего
Самолет улетел, пока семья стояла в очереди: суд решил, кто заплатит за сорванную поездку
Римляне нашли способ покорять земли быстрее всех: их военный секрет поражает до сих пор
Очереди растут не случайно: китайские автомобили стали намного чаще приезжать в российские сервисы
Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания
Ограничения на посещение общественных мест с собаками в Минске: исключения и правила
Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области
Россия оказалась в неожиданном окружении: итоги мирового аудита изменили привычную иерархию
Инспекторы нашли повод для санкций: обычная поездка на чужом авто обернется протоколом

Медицинский терминал с ИИ в Пензе анализирует здоровье по лицу за 15 секунд

Россия » Поволжье » Пенза

В пензенском МФЦ  заработал медицинский терминал с системой бесконтактной диагностики на основе искусственного интеллекта. Устройство за 15 секунд анализирует видеопоток с лица посетителя и выдает до 17 показателей здоровья — от пульса и артериального давления до риска развития диабета второго типа и полного липидного профиля.

Девушка разговаривает с ИИ
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка разговаривает с ИИ

Воспользоваться терминалом может любой посетитель центра «Мои документы». Достаточно подойти к устройству, дать камере сфокусироваться на лице и дождаться результата. Данные отображаются на экране, их можно сохранить по QR-коду или сразу перейти к записи к врачу через единую систему.

Что измеряет терминал

Система использует метод дистанционной фотоплетизмографии — анализ микровибраций кожи, вызванных пульсацией крови. По словам областного министерства экономического развития и промышленности, ИИ оценивает следующие параметры:

Группа показателей Что определяется
Сердечно-сосудистая система Пульс, артериальное давление, эластичность сосудов, выносливость сердца
Метаболические риски Риск диабета II типа, полный липидный профиль (холестерин фракций), индекс массы тела
Общее состояние Уровень стресса, биологический возраст

В ведомстве подчеркивают: результаты носят исключительно информационный характер. Любые отклонения от нормы — повод обратиться к врачу для полноценного обследования и консультации. Терминал не ставит диагнозы, а служит инструментом скорейшего скрининга и мотивации заботиться о здоровье.

Установка такого оборудования в открытом административном пространстве — часть курса на цифровизацию превентивной медицины. Регион проверяет формат, когда быстрый самодиагностический пункт становится доступен там, где люди уже обращаются за госуслугами.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Домашние животные
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Последние материалы
Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания
Ограничения на посещение общественных мест с собаками в Минске: исключения и правила
Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области
Россия оказалась в неожиданном окружении: итоги мирового аудита изменили привычную иерархию
Инспекторы нашли повод для санкций: обычная поездка на чужом авто обернется протоколом
Минтранс изменит порядок провозки вещей в такси и городском транспорте
Ярославская область получила рекордную субсидию на центр беспилотников
Медицинский терминал с ИИ в Пензе анализирует здоровье по лицу за 15 секунд
Лето в стеклянной банке: главный секрет прозрачного малинового компота без мутного осадка
Кабачок снова удивил: обычный овощ превратились в крем-суп с плотной эмульсией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.