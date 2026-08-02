Медицинский терминал с ИИ в Пензе анализирует здоровье по лицу за 15 секунд

В пензенском МФЦ заработал медицинский терминал с системой бесконтактной диагностики на основе искусственного интеллекта. Устройство за 15 секунд анализирует видеопоток с лица посетителя и выдает до 17 показателей здоровья — от пульса и артериального давления до риска развития диабета второго типа и полного липидного профиля.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка разговаривает с ИИ

Воспользоваться терминалом может любой посетитель центра «Мои документы». Достаточно подойти к устройству, дать камере сфокусироваться на лице и дождаться результата. Данные отображаются на экране, их можно сохранить по QR-коду или сразу перейти к записи к врачу через единую систему.

Что измеряет терминал

Система использует метод дистанционной фотоплетизмографии — анализ микровибраций кожи, вызванных пульсацией крови. По словам областного министерства экономического развития и промышленности, ИИ оценивает следующие параметры:

Группа показателей Что определяется Сердечно-сосудистая система Пульс, артериальное давление, эластичность сосудов, выносливость сердца Метаболические риски Риск диабета II типа, полный липидный профиль (холестерин фракций), индекс массы тела Общее состояние Уровень стресса, биологический возраст

В ведомстве подчеркивают: результаты носят исключительно информационный характер. Любые отклонения от нормы — повод обратиться к врачу для полноценного обследования и консультации. Терминал не ставит диагнозы, а служит инструментом скорейшего скрининга и мотивации заботиться о здоровье.

Установка такого оборудования в открытом административном пространстве — часть курса на цифровизацию превентивной медицины. Регион проверяет формат, когда быстрый самодиагностический пункт становится доступен там, где люди уже обращаются за госуслугами.