Минздрав Свердловской области сообщил о штатной работе диализного центра в Богдановиче

Диализный центр Diaverum в Богдановиче работает несмотря на затопление подвала. Процедуры очистки крови для пациентов с заболеваниями почек проходят по графику.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациентка

Первый и второй этажи клиники функционируют полностью. На рабочих площадках все коммуникации исправны, сегодня помощь получили 16 человек. Чтобы избежать короткого замыкания и аварий, подвал обесточили.

"Оказание медицинской помощи пациентам, включая процедуры гемодиализа, шло в штатном режиме и ни на минуту не прерывалось", — сообщила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Ликвидация последствий

Три машины "Водоканала" откачивают воду из подвального помещения. На текущий момент уровень воды снизился на 5 сантиметров. Однако спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина пояснила, что причиной затопления стали грунтовые воды. Поскольку они продолжают поступать в здание, откачка дает лишь временный эффект.

Риски для пациентов

Центр в Богдановиче обслуживает 54 человека из нескольких городов региона. Из-за нестабильной ситуации с подвалом власти рассматривают возможность перевода больных в другие учреждения.

Города, откуда приезжают пациенты Резервные центры для перевода Богданович, Сухой Лог, Пышма, Ирбит, Камышлов Каменск-Уральский, Асбест, Екатеринбург

Минздрав региона подтвердил готовность принять людей в указанных городах при необходимости. Пока работа учреждения не приостановлена.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов