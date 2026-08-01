Минздрав Свердловской области сообщил о штатной работе диализного центра в Богдановиче

Диализный центр Diaverum в Богдановиче работает несмотря на затопление подвала. Процедуры очистки крови для пациентов с заболеваниями почек проходят по графику.
Первый и второй этажи клиники функционируют полностью. На рабочих площадках все коммуникации исправны, сегодня помощь получили 16 человек. Чтобы избежать короткого замыкания и аварий, подвал обесточили.
"Оказание медицинской помощи пациентам, включая процедуры гемодиализа, шло в штатном режиме и ни на минуту не прерывалось", — сообщила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Три машины "Водоканала" откачивают воду из подвального помещения. На текущий момент уровень воды снизился на 5 сантиметров. Однако спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина пояснила, что причиной затопления стали грунтовые воды. Поскольку они продолжают поступать в здание, откачка дает лишь временный эффект.
Центр в Богдановиче обслуживает 54 человека из нескольких городов региона. Из-за нестабильной ситуации с подвалом власти рассматривают возможность перевода больных в другие учреждения.
|Города, откуда приезжают пациенты
|Резервные центры для перевода
|Богданович, Сухой Лог, Пышма, Ирбит, Камышлов
|Каменск-Уральский, Асбест, Екатеринбург
Минздрав региона подтвердил готовность принять людей в указанных городах при необходимости. Пока работа учреждения не приостановлена.
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