В Торбеевском районе завершили ремонт школы №3 к началу учебного года

В Торбеевском районе завершили капитальный ремонт районной библиотеки и школы №3. Объекты обновили по нацпроектам "Семья" и "Молодежь и дети". Сдачу работ проверил глава республики Артём Здунов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осенний класс

Обновление главного книгохранилища района

Библиотека в Торбееве, построенная в 1985 году, служит основным информационным центром поселка. Общая площадь здания превышает 1000 квадратных метров, фонд насчитывает 27 тысяч книг. Постоянный круг читателей составляет более 5 тысяч человек.

Помимо традиционного чтения, здесь работают кружки по интересам. В одном из них осваивают старинную лоскутную технику создания кукол. В знак благодарности за ремонт сотрудники и дети преподнесли Артёму Здунову куклу "Семья", символизирующую единство и крепкий дом.

"Ремонт подарил сотрудникам массу возможностей для роста, позволил сделать библиотеку ещё лучше для любимых читателей", — поблагодарила главу региона одна из сотрудниц учреждения.

В ходе визита Артём Здунов передал библиотеке новые книги и спортивный инвентарь. Также он посетил зал памяти Михаила Девятаева вместе с сыном летчика Александром. Александр Девятаев передал в фонд библиотеки книгу "Побег из ада" (выпуск 2025 года), куда включили новые воспоминания об отце.

Модернизация школы №3

Параллельно с библиотекой в районе обновили школу №3. В новом учебном году здесь будут учиться более 500 школьников, из которых 41 человек пойдет в первый класс.

Направление обновления Результат / Оснащение Техническое оснащение Новые компьютеры, мультимедийные доски и оборудование для профильных классов Инфраструктура Капитальный ремонт здания и новое асфальтовое покрытие перед входом Дизайн среды Кабинет ИЗО в стиле прованс, отделка коридоров в цвете тиффани

Школа развивает естественно-научное, социально-экономическое и технологическое направления. По словам директора Ирины Хакназаровой, работы завершат к Дню знаний. Учителя отмечают, что обновление среды влияет на рабочий настрой коллектива, который в этом году подготовил двух стобалльников ЕГЭ.