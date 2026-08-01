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В Торбеевском районе завершили ремонт школы №3 к началу учебного года

Россия » Поволжье » Саранск

В Торбеевском районе завершили капитальный ремонт районной библиотеки и школы №3. Объекты обновили по нацпроектам "Семья" и "Молодежь и дети". Сдачу работ проверил глава республики Артём Здунов.

Осенний класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осенний класс

Обновление главного книгохранилища района

Библиотека в Торбееве, построенная в 1985 году, служит основным информационным центром поселка. Общая площадь здания превышает 1000 квадратных метров, фонд насчитывает 27 тысяч книг. Постоянный круг читателей составляет более 5 тысяч человек.

Помимо традиционного чтения, здесь работают кружки по интересам. В одном из них осваивают старинную лоскутную технику создания кукол. В знак благодарности за ремонт сотрудники и дети преподнесли Артёму Здунову куклу "Семья", символизирующую единство и крепкий дом.

"Ремонт подарил сотрудникам массу возможностей для роста, позволил сделать библиотеку ещё лучше для любимых читателей", — поблагодарила главу региона одна из сотрудниц учреждения.

В ходе визита Артём Здунов передал библиотеке новые книги и спортивный инвентарь. Также он посетил зал памяти Михаила Девятаева вместе с сыном летчика Александром. Александр Девятаев передал в фонд библиотеки книгу "Побег из ада" (выпуск 2025 года), куда включили новые воспоминания об отце.

Модернизация школы №3

Параллельно с библиотекой в районе обновили школу №3. В новом учебном году здесь будут учиться более 500 школьников, из которых 41 человек пойдет в первый класс.

Направление обновления Результат / Оснащение
Техническое оснащение Новые компьютеры, мультимедийные доски и оборудование для профильных классов
Инфраструктура Капитальный ремонт здания и новое асфальтовое покрытие перед входом
Дизайн среды Кабинет ИЗО в стиле прованс, отделка коридоров в цвете тиффани

Школа развивает естественно-научное, социально-экономическое и технологическое направления. По словам директора Ирины Хакназаровой, работы завершат к Дню знаний. Учителя отмечают, что обновление среды влияет на рабочий настрой коллектива, который в этом году подготовил двух стобалльников ЕГЭ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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