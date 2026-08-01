В Перми перекроют участок улицы Борчанинова от Луначарского до Пушкина

С 3 августа в Перми перекроют движение всех видов транспорта по улице Борчанинова на участке от Луначарского до Пушкина. Проезд оставят только для трамваев.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мотоциклист на горной дороге

Ограничения ввели из-за нового этапа капитального ремонта улицы. В этой зоне рабочие начнут строительно-монтажные работы.

Маршрут Схема объезда № 1, 2, 15, 20, 54, 67, 74 по улице Крисанова № 53 по улицам Крисанова, Луначарского и Попова

Департамент транспорта города предупредил об изменении графиков движения автобусов. Движение трамваев по Борчанинова останется прежним.