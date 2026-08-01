В Перми перекроют участок улицы Борчанинова от Луначарского до Пушкина

С 3 августа в Перми перекроют движение всех видов транспорта по улице Борчанинова на участке от Луначарского до Пушкина. Проезд оставят только для трамваев.
Ограничения ввели из-за нового этапа капитального ремонта улицы. В этой зоне рабочие начнут строительно-монтажные работы.
|Маршрут
|Схема объезда
|№ 1, 2, 15, 20, 54, 67, 74
|по улице Крисанова
|№ 53
|по улицам Крисанова, Луначарского и Попова
Департамент транспорта города предупредил об изменении графиков движения автобусов. Движение трамваев по Борчанинова останется прежним.
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