Кировская область расширила перечень льгот для родителей детей до трех лет

В Кировской области более 6,7 тысячи женщин получили выплаты на первого ребенка. Поддержка родителей стала частью нацпроекта "Семья", который объединяет федеральное финансирование и региональные социальные программы.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Новорожденный ребенок

Помимо выплат на первенца, в регионе действуют субсидии на жилье и единый налоговый вычет для молодых семей. Сейчас власти расширили список льгот для родителей, чьи дети не достигли трех лет.

Направление поддержки Мера помощи Финансовая помощь Единовременные выплаты и регулярные пособия на первого ребенка Жилье и налоги Жилищные субсидии, региональный налоговый вычет Социальный блок Льготы для семей с детьми до 3 лет, доступ к медицине и образованию

Администрация области связывает рост числа новорожденных в текущем году с этими мерами. Смешанный формат выплат — сочетание разовых сумм и ежемесячных пособий — помогает родителям стабильнее планировать семейный бюджет.

"Реализация этих программ позволила не только улучшить качество жизни семей, но и стимулировать рождаемость", — сообщили представители администрации Кировской области.

Параллельно с денежными выплатами в регионе развивают инфраструктуру: упрощают доступ к медицинским услугам и социальным гарантиям для жителей как городов, так и сельских поселений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов