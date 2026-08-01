Кировская область расширила перечень льгот для родителей детей до трех лет

В Кировской области более 6,7 тысячи женщин получили выплаты на первого ребенка. Поддержка родителей стала частью нацпроекта "Семья", который объединяет федеральное финансирование и региональные социальные программы.
Помимо выплат на первенца, в регионе действуют субсидии на жилье и единый налоговый вычет для молодых семей. Сейчас власти расширили список льгот для родителей, чьи дети не достигли трех лет.
|Направление поддержки
|Мера помощи
|Финансовая помощь
|Единовременные выплаты и регулярные пособия на первого ребенка
|Жилье и налоги
|Жилищные субсидии, региональный налоговый вычет
|Социальный блок
|Льготы для семей с детьми до 3 лет, доступ к медицине и образованию
Администрация области связывает рост числа новорожденных в текущем году с этими мерами. Смешанный формат выплат — сочетание разовых сумм и ежемесячных пособий — помогает родителям стабильнее планировать семейный бюджет.
"Реализация этих программ позволила не только улучшить качество жизни семей, но и стимулировать рождаемость", — сообщили представители администрации Кировской области.
Параллельно с денежными выплатами в регионе развивают инфраструктуру: упрощают доступ к медицинским услугам и социальным гарантиям для жителей как городов, так и сельских поселений.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.