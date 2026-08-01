Заготовка кормов в Республике Карелия достигла показателя 60% от плана

В Республике Карелия заготовили более половины объёма кормов, необходимых на предстоящий зимний период. Текущий показатель выполнения плана составляет 60%.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кормление кур в деревне

Сейчас аграрии региона убирают с полей однолетние зерновые культуры и проводят второй укос многолетних трав. От темпов этих работ зависит продовольственная безопасность местных фермерских хозяйств и крупных животноводческих комплексов.