Заготовка кормов в Республике Карелия достигла показателя 60% от плана

В Республике Карелия заготовили более половины объёма кормов, необходимых на предстоящий зимний период. Текущий показатель выполнения плана составляет 60%.
Сейчас аграрии региона убирают с полей однолетние зерновые культуры и проводят второй укос многолетних трав. От темпов этих работ зависит продовольственная безопасность местных фермерских хозяйств и крупных животноводческих комплексов.
Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.