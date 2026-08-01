В Республике Карелия погасили 22,5 млн рублей долгов по зарплате в лесной отрасли

В Республике Карелия сумма долгов по заработной плате сократилась на 22,5 миллиона рублей. Средства выплатили работникам лесной отрасли — в частности, сотрудникам Ладвинского леспромхоза и компании "Промлес".

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Выплаты прошли после вмешательства межведомственной комиссии. В Ладвинском леспромхозе долги погасили полностью, в "Промлесе" — частично. Свои трудовые права вернули более 100 человек.

Показатель Значение Сумма погашенных задолженностей 22,5 млн рублей Количество людей, получивших выплаты более 100 человек Отрасль Лесная промышленность

Для работников лесного хозяйства в регионе задержки выплат часто становятся критическими, так как доход напрямую зависит от сезонности и условий работы на участках. Возврат долгов позволяет специалистам закрыть базовые финансовые обязательства.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов