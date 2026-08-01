В Республике Карелия погасили 22,5 млн рублей долгов по зарплате в лесной отрасли

В Республике Карелия сумма долгов по заработной плате сократилась на 22,5 миллиона рублей. Средства выплатили работникам лесной отрасли — в частности, сотрудникам Ладвинского леспромхоза и компании "Промлес".
Выплаты прошли после вмешательства межведомственной комиссии. В Ладвинском леспромхозе долги погасили полностью, в "Промлесе" — частично. Свои трудовые права вернули более 100 человек.
|Показатель
|Значение
|Сумма погашенных задолженностей
|22,5 млн рублей
|Количество людей, получивших выплаты
|более 100 человек
|Отрасль
|Лесная промышленность
Для работников лесного хозяйства в регионе задержки выплат часто становятся критическими, так как доход напрямую зависит от сезонности и условий работы на участках. Возврат долгов позволяет специалистам закрыть базовые финансовые обязательства.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.