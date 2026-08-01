На ряде АЗС Севастополя вводят продажу бензина и дизеля по оригиналу СТС

С завтрашнего дня на ряде автозаправочных станций меняются правила отпуска топлива: часть марок бензина и дизеля станет доступна без электронных разрешений. Теперь водители могут заправить бак или купить топливо в канистры, предоставив оригинал СТС.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

Без QR-кодов можно приобрести дизельное топливо NP (до 40 литров), АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров). При наличии электронного разрешения по QR-кодам отпустят АИ-92, АИ-95 и дизель объемом до 20 литров.

Вид топлива Лимит без QR-кода Лимит по QR-коду Дизельное топливо NP до 40 л. до 20 л. Бензин АИ-95 NP до 20 л. до 20 л. Бензин АИ-100 до 40 л. - Бензин АИ-92 - до 20 л.

Повышенный лимит в 40 литров завтра будет действовать на пяти АЗС: в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, а также на "Таврида-1" и "Таврида-2". Водители могут распределить этот объем между топливным баком автомобиля и канистрой.

Особые условия касаются заправки газом. Пропан-бутан (до 40 литров) отпускают только в бытовые баллоны с действующим сроком поверки на станциях "Городское шоссе" и "Верхнесадовое". Заправить автомобиль газом напрямую нельзя, но можно забить несколько баллонов, если их суммарный объем не превышает 40 литров.