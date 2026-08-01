На ряде АЗС Севастополя вводят продажу бензина и дизеля по оригиналу СТС

С завтрашнего дня на ряде автозаправочных станций меняются правила отпуска топлива: часть марок бензина и дизеля станет доступна без электронных разрешений. Теперь водители могут заправить бак или купить топливо в канистры, предоставив оригинал СТС.
Без QR-кодов можно приобрести дизельное топливо NP (до 40 литров), АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров). При наличии электронного разрешения по QR-кодам отпустят АИ-92, АИ-95 и дизель объемом до 20 литров.
|Вид топлива
|Лимит без QR-кода
|Лимит по QR-коду
|Дизельное топливо NP
|до 40 л.
|до 20 л.
|Бензин АИ-95 NP
|до 20 л.
|до 20 л.
|Бензин АИ-100
|до 40 л.
|-
|Бензин АИ-92
|-
|до 20 л.
Повышенный лимит в 40 литров завтра будет действовать на пяти АЗС: в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, а также на "Таврида-1" и "Таврида-2". Водители могут распределить этот объем между топливным баком автомобиля и канистрой.
Особые условия касаются заправки газом. Пропан-бутан (до 40 литров) отпускают только в бытовые баллоны с действующим сроком поверки на станциях "Городское шоссе" и "Верхнесадовое". Заправить автомобиль газом напрямую нельзя, но можно забить несколько баллонов, если их суммарный объем не превышает 40 литров.
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