Сильные дожди пройдут днем 2 августа в Прионежском и Пудожском районах Карелии

В Прионежском и Пудожском районах Карелии ввели экстренное предупреждение о сильных ливнях. Ожидается, что дожди пройдут днем 2 августа.
Информацию передали в ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на данные Гидрометцентра республики. Под удар неблагоприятного гидрометеорологического явления попали юго-восточные территории региона.
Для водителей и жителей этих районов сильные осадки могут создать сложности при передвижении по дорогам и привести к локальным подтоплениям на низинных участках.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.