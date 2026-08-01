Сильные дожди пройдут днем 2 августа в Прионежском и Пудожском районах Карелии

В Прионежском и Пудожском районах Карелии ввели экстренное предупреждение о сильных ливнях. Ожидается, что дожди пройдут днем 2 августа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сельская дорога в дождь

Информацию передали в ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на данные Гидрометцентра республики. Под удар неблагоприятного гидрометеорологического явления попали юго-восточные территории региона.

Для водителей и жителей этих районов сильные осадки могут создать сложности при передвижении по дорогам и привести к локальным подтоплениям на низинных участках.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова