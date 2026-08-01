Прокуратура Приморского края контролирует ликвидацию последствий сильных ливней

Прокуратура Приморского края контролирует восстановление инфраструктуры в районах, которые пострадали от сильных ливней. В ведомстве следят за тем, чтобы жители быстрее получили доступ к электричеству и дорогам.

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В Дальнегорском и Надеждинском районах проезды уже расчистили, а подачу электроэнергии восстановили в полном объеме.

Проверки выявили сбои в работе коммунальных служб и компаний, которые занимались ликвидацией последствий стихии. Некоторые организации не обеспечили население базовыми услугами или допустили ошибки при разборе завалов и ремонте сетей.

"В ходе проверок выявлены нарушения в сфере обеспечения населения необходимыми коммунальными услугами, а также в работе организаций по ликвидации последствий стихийных бедствий", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Прокуроры потребовали устранить все недочеты. Ответственные лица понесут административную ответственность.