Администрация Воронежа демонтирует часть торговых киосков из-за запуска метробуса

В центре Воронежа демонтируют часть торговых киосков. Это решение связано с запуском метробуса — нового вида скоростного транспорта, которому потребуются свободные выделенные полосы для движения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Оживленная пешеходная улица

Городская администрация перенесет ларьки на другие участки, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и беспрепятственный проезд транспорта. Владельцы торговых точек смогут самостоятельно выбрать новые места для установки своих объектов.

"Владельцам торговых точек предоставят возможность выбрать новые места для установки ларьков", — сообщили в городских властях.

Для предпринимателей подготовят список доступных локаций, которые будут оценивать по проходимости и удобству для покупателей. Городские службы уведомят владельцев киосков о сроках сноса заранее, чтобы бизнес успел переехать без длительных остановок в работе.

Причина переноса Решение для бизнеса Запуск метробуса и расширение выделенных полос Выбор новых мест установки с учетом проходимости