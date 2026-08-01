Администрация Воронежа демонтирует часть торговых киосков из-за запуска метробуса

В центре Воронежа демонтируют часть торговых киосков. Это решение связано с запуском метробуса — нового вида скоростного транспорта, которому потребуются свободные выделенные полосы для движения.
Городская администрация перенесет ларьки на другие участки, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и беспрепятственный проезд транспорта. Владельцы торговых точек смогут самостоятельно выбрать новые места для установки своих объектов.
"Владельцам торговых точек предоставят возможность выбрать новые места для установки ларьков", — сообщили в городских властях.
Для предпринимателей подготовят список доступных локаций, которые будут оценивать по проходимости и удобству для покупателей. Городские службы уведомят владельцев киосков о сроках сноса заранее, чтобы бизнес успел переехать без длительных остановок в работе.
|Причина переноса
|Решение для бизнеса
|Запуск метробуса и расширение выделенных полос
|Выбор новых мест установки с учетом проходимости
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