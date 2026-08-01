В Вологодской области создают сеть современных спортплощадок с цифровыми инструкциями

В поселке Малечкино рядом со школьным стадионом открыли новый спортивный комплекс. На площадке оборудовали зоны для баскетбола, волейбола и мини-футбола, установили тренажеры и комплекс для воркаута. Для болельщиков предусмотрели крытую трибуну на 25 мест.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Спортивный зал для гимнастики

"Каждый тренажер оснащен куар-кодом. Сканировав его смартфоном, можно открыть видеоинструкцию, изучить правильную технику выполнения упражнения и узнать, какие группы мышц задействованы. Первую подобную площадку в этом году открыли в Вологодском округе, еще одну создаем в Шекснинском округе. Всего в этом году строим, ремонтируем и реконструируем 28 спортивных объектов", — сообщил губернатор Георгий Филимонов.

На строительство объекта в Малечкино потратили более 12 миллионов рублей. Средства выделили из федерального и областного бюджетов. Проект реализовали в рамках народной программы "Единой России".

Параметр Данные по объекту в Малечкино Стоимость более 12 млн рублей Вместимость трибуны 25 мест Виды спорта мини-футбол, баскетбол, волейбол, воркаут